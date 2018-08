Un texte de Thomas Deshaies

Les membres de la communauté étaient appelés mardi à se rendre aux urnes pour voter au référendum.

Cet appui des membres de la communauté permettra au conseil de bande de dédier près de 30 hectares de terres, situés aux abords de la route 117, pour la construction de commerces et d'industries.

« La jeunesse a voté massivement », s'est réjouie la cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, au lendemain du jour du scrutin. Elle a constaté qu'une forte proportion des participants au référendum était composée de femmes et de jeunes.

1,1 M$ pour la station-service

Mme Jérôme estime que cette démarche permettra l'implantation d'une station-service, qui est en préparation depuis une vingtaine d'années, affirme-t-elle.

Le conseil de bande a d'ailleurs reçu, mercredi matin, une bonne nouvelle du ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley. « Le ministre Kelley nous a confirmé qu'il nous finançait 1,1 million de dollars pour la station-service, mais bien sûr on a d'autres étapes à franchir, mais le plus gros c'était le référendum, et les autres étapes semblent aller positivement », explique Mme Jérôme.

Le conseil de la nation Anishnabe du Lac-Simon devra envoyer une résolution au gouvernement fédéral avec le résultat du référendum avant que la désignation des terres devienne officielle. Rappelons que ce processus est prévu dans la Loi sur les Indiens, et permettra notamment aux promoteurs d'obtenir des prêts, sans qu'il leur soit exigé d'avoir le cautionnement du conseil de bande.

Adrienne Jérôme, cheffe de la communauté Anishnabe de Lac-Simon Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Restaurant, motel, centre d'artisanat…

Plusieurs autres projets sont sur la table, dont l'ouverture d'un restaurant, d'un centre d'artisanat, d'un motel et d'un atelier d'ébénisterie.

Le développement de ces projets, tout comme l'octroi des baux sur les terres destinées au développement économique, sera administré par la Coporation Wabak Pimadizi.

La corporation Wabak Pimadizi de Lac-Simon Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Pour faire face à l'ampleur de la tâche, le directeur de la corporation, William Cheezo, a décidé de modifier la composition du conseil d'administration pour passer de 5 à 11 membres. Il y aura ainsi une représentativité plus juste de l'ensemble des secteurs de la communauté. « Ce qu'on recherche aussi, c'est l'implication de la communauté pour que les gens suivent le développement de la communauté », souligne-t-il.

Un plan stratégique pour les prochaines années sera dévoilé d'ici un mois.