À la même période l'année dernière, Torstar enregistrait une perte d'un peu moins de 7 millions de dollars.

Le bénéfice net pour la période de trois mois s'étant terminée le 30 juin était égal à six cents par action, comparativement à une perte de neuf cents par action au deuxième trimestre de l'exercice précédent, incluant les activités abandonnées.

Le bénéfice ajusté s'élevait à 16 cents par action, comparativement à une perte de trois cents par action il y a un an.

Les revenus ont diminué de 11,5 % pour s'établir à 143,2 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 161,7 millions un an plus tôt.

Comme la plupart des journaux traditionnels et des magazines, Torstar subit depuis plusieurs années une baisse de ses revenus publicitaires en raison de la concurrence des médias numériques et de l'évolution des habitudes de consommation.

« Alors que nous sommes dans les débuts d'un plan de transformation complet en plusieurs phases, les signes de progrès sont évidents », a déclaré John Boynton, président et chef de la direction de Torstar.

Torstar détient un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d'une entente conjointe avec une filiale du quotidien The Globe and Mail et la société mère du quotidien montréalais La Presse.