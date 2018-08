Un texte de Brigitte Dubé



Présentée par la Société d’histoire et de généalogie de Matane, l’exposition raconte l’histoire économique de Matane au cours du 20e siècle.

L'exposition Matane : ville commerciale et industrielle raconte le parcours économique de la ville. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Jalonné d’épreuves et de bons coups, le parcours de Matane prouve une fois de plus que la nécessité est la mère de l’invention, selon Romain Pelletier, qui a sélectionné les photos.

Les Matanais ont longtemps compté sur les ressources forestières pour pouvoir mettre du pain sur leurs tables. La compagnie Price Brothers a fait tourner l’économie à plein régime dans la première moitié du 20e siècle.

La scierie Price en 1908. La rue principale était faite de madriers pour faciliter le transport du bois jusqu'au quai. L’hôtel de ville occupe aujourd’hui ce même site. Photo : Archives SHGM, carte postale J.-B. Dionne Éditeur, photo Napoléon Thibault

Une autre compagnie, la Hammermill, a aussi profité des ressources de l’arrière-pays matanais.

Installation Hammermill Paper vers les années 1950 Photo : Archives SHGM

D’autres entreprises se sont greffées à l’économie du bois.

La Boulangerie J-Bte-Couillard en 1938 Photo : Collection Victor Sirois

L’usine, qu’on appelait familièrement « le moulin », a brusquement fermé ses portes en 1958.

La scierie Price Brothers en 1954. On reconnaît le barrage Mathieu-D'Amours et une maison ancestrale qui se trouve toujours au pied de la côte Saint-Joseph. Photo : Archives SHGM, photo Victor Sirois

Cette fermeture catastrophique a probablement été à l’origine de la diversification économique de Matane. Déjà stimulé par l’expédition maritime des planches produites par le moulin et d'autres marchandises, le domaine des transports a poursuivi sa progression.

Des gens d’affaires ont créé la traverse Matane-Gobout dans les années 1960. Félix-Adrien (F.-A.) Gauthier est un acteur de premier plan dans cette évolution. Propriétaire d’une laiterie, il voulait conquérir le marché de la Côte-nord. Il a donc été parmi les fondateurs de la traverse.

Chargement d'une automobile en 1935 Photo : Collection Studio Victor Sirois

Après le Matane, les traversiers N. A. Comeau et Sieur d’Amours ont fait la liaison entre les deux rives du fleuve jusqu’à l’arrivée du Camille-Marcoux, remplacé plus récemment par le F.-A.-Gauthier.

De juillet 1938 à décembre 1961, le navire Matane 1 a relié Matane et la Côte-Nord d’avril à décembre, sept jours par semaine. Photo : Archives SHGM, photo Victor Sirois

Un groupe de gens d’affaires a aussi mis au monde le traversier-rail, l’Alexandre-Lebel, qui demeure à ce jour un mode transport hors du commun.

Par ailleurs, la ville s’est une fois de plus affirmée dans le transport avec Matane Gaspésie Transport.

Une partie de la flotte de camions de la compagnie Matane Gaspésie Transport en 1982 Photo : Romain Pelletier

Ellspeth Russel et Gerry Burnett, un couple d’aviateurs vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, ont fondé la compagnie Matane Air Service qui a transporté, évalue-t-on, 250 000 passagers vers la Côte-Nord jusqu’en 1965.

L’aérogare de Matane Air Services Photo : Archives SHGM, carte postale Unic Montréal.

Conscients eux aussi de se trouver au carrefour du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Vallée de la Matapédia, voire du Nouveau-Brunswick, les frères Octave et René Lapointe ont formé, en quelque sorte, un premier « empire » médiatique régional.

Une émission de télévision de CKBL en 1959 Photo : Archives SHGM

Au tournant des années 1950–1960, ils ont créé les stations de radio et de télévision CKBL avec un autre associé, Roger Bergeron, puis ont fondé le journal La Voix gaspésienne.

La portée de CKBL Matane était assez impressionnante pour l'époque. Photo : Radio-Canada/Brigitte Dubé

Les industries se sont multipliées. Parmi elles, la Laiterie de Matane et la Boulangerie Pelletier, qui avaient un marché régional, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

Une visite à la Laiterie de Matane en 1959 Photo : Archives la Voix gaspésienne

Ce sont deux exemples parfaits du chemin des modèles d’affaires qui allaient s’imposer dans les années 1980–90 : de petites industries locales acquises par de plus gros joueurs, eux-mêmes achetés par de plus grandes entreprises , démontre M. Pelletier.

Matane a vécu des jours sombres aussi au moment de la fermeture de plusieurs entreprises, dans les années 1980. Des temps difficiles sont aussi venus avec la fermeture de l’usine RockTenn en 2012.

L’exposition permet de constater que les Matanais ont aussi vécu de petits commerces.

Le magasin 5-10-15 Castonguay en 1991. Ouvert en 1936, le magasin était le seul du genre dans l’Est-du-Québec et le plus ancien grand magasin de Matane. Photo : Archives La Voix gaspésienne, photo Romain Pelletier

En proportion de sa population, Matane compte aujourd’hui beaucoup de commerces de grandes chaînes, constate Romain Pelletier. C’est que sa position lui permet, une fois de plus, d’attirer des consommateurs de la Côte-Nord, de la Haute-Gaspésie, de la Matapédia et même du Nouveau-Brunswick.

Il ajoute que Matane a fait beaucoup d’efforts pour diversifier son économie, avec l’industrie éolienne et la taille de diamants, mais que d’autres facteurs sont venus contrecarrer ses plans.

Aujourd’hui, outre les plus gros employeurs comme Tembec, Marmen, Les Ateliers Léopold Desrosiers, Béton provincial, Groupe Bouffard, le chantier maritime, l’usine de transformation de la crevette et les domaines scolaire et de la santé, on compte des dizaines de PME dans le parc industriel qui tirent leur épingle du jeu à divers degrés.

À l'usine Béton Provincial, en 1986, on fabriquait des blocs qui seront utilisés pour la construction du nouveau pénitencier à Port-Cartier. Photo : Archives la Voix gaspésienne, Photo Romain Pelletier

On fonde beaucoup d’espoir sur le numérique avec le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) qui place ses pions pour générer de l’emploi, entre autres grâce à l’intelligence artificielle.

Toujours tournée vers les transports, Matane attend avec impatience la réfection du port. La survie de plusieurs entreprises en dépend. Par ailleurs, Matane a réussi à ramener de la vie à son aéroport, qui était pratiquement abandonné.

L'exposition se poursuit jusqu’au 15 septembre à l'ancienne église Bon-Pasteur.