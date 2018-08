Un texte de Michel-Félix Tremblay

Les premiers convois circulent depuis lundi entre Matane et la gare de triage de Charny, sur la rive-sud de Québec.

À la fin de la semaine, cinq convois transportant chacun 10 sections d'éoliennes auront quitté l'usine. À Charny, les convois sont assemblés en un seul train pour se rendre à destination du Dakota. Une autre expédition par train est prévue au début de l'automne.

Sans le rail, la direction de Marmen estime que plusieurs contrats auraient échappé à l'usine de Matane au profit de celles de Trois-Rivières ou du Dakota-du-Sud.