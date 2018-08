« Ce mandat envoie un message fort et clair au gouvernement que nos membres sont sérieux et veulent une convention collective juste et raisonnable qui protège leurs droits et améliore leurs salaires et avantages sociaux », a déclaré le président du comité de négociation des membres de la fonction publique et employés du gouvernement, Barry Nowoselsky.

Par voie de communiqué, il a toutefois précisé qu’un mandat de grève ne signifiait pas une grève immédiate. Le comité est prêt à retourner à la table des négociations pour « aussi longtemps que le gouvernement est prêt à négocier ».

Cette convention collective couvre environ 12 000 employés de plusieurs secteurs, dont les travailleurs sociaux, les techniciens de laboratoire, les travailleurs de la route, les agents correctionnels, les agronomes. Elle est échue depuis le 30 septembre 2016. Les négociations avec le gouvernement ont commencé en octobre 2016.

En février 2018, les membres de la fonction publique ont été appelés à se prononcer sur un protocole d’accord, qui a été rejeté. Par la suite, le gouvernement a refusé de poursuivre la négociation, ce qui a provoqué ce vote de grève qui s’est déroulé partout en province, tout au long du mois de juillet.