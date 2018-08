Un texte de Thomas Deshaies

La propriétaire, Sophie Dallaire, estime que cette initiative de solidarité permettra notamment aux microtorréfacteurs d'augmenter leur pouvoir d'achat. « Si on a pu faire la même chose avec les microbrasseries du Québec, qui ont créé une association qui a fait en sorte qu'ils sont devenus forts et connus, alors je pense que cela peut être très bien pour nous de poursuivre dans cette direction », explique-t-elle.

Il y a six microtorréfacteurs impliqués dans la démarche, mais une quinzaine d'autres auraient signifié leur intérêt. Une seconde rencontre, qui réunira davantage d'acteurs du milieu, aura lieu en octobre prochain.

Une culture du café

Sophie Dallaire souhaite également que cette association serve d'incubateur pour des projets visant à faire découvrir la variété de produits de café offerts par les microtorréfacteurs.

Ce serait super de créer un salon qui regroupe pleins de torréfacteurs, une fois par année, pour faire découvrir les bons produits de café que les gens du Québec font. Sophie Dallaire, propriétaire de la Maison du café l'Armorique

Le propriétaire des cafés Bonté Divine ! de Saint-Jean-Port-Joli et de La Pocatière, qui est aussi impliqué dans le projet de création d'une association, souhaite mettre sur un pied un système d'échange entre les torréfacteurs. « Le café de l'Armorique pourrait par exemple se retrouver à Saint-Jean-Port-Joli, en café spécial, pour une durée déterminée, pour le faire découvrir (aux clients), explique-t-il. C'est facile de commander (du café) en ligne, mais beaucoup plus difficile de le découvrir. »

Des produits haut de gamme, comme la cascara

Sophie Dallaire constate d'ailleurs un intérêt accru depuis quelques années pour des cafés haut de gamme. « Développer une méthode de cueillage ou de séchage pour les micro lots permet d'amener des nouveaux cafés. Ça permet aussi aux (producteurs de café) de pouvoir mieux gagner leur vie, parce que ce sont des cafés qui sont beaucoup plus dispendieux », souligne Mme Dallaire.

La cascara est la coquille du grain de café qu'on fait infuser, comme une tisane. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Depuis deux ans, elle commercialise d'ailleurs la cascara. « C'est vraiment la coquille du fruit, du café séché, qu'on sert en infusion, explique-t-elle. C'est bon pour le système digestif et je voulais trouver une alternative pour les gens qui ne boivent pas de café. »

Antérieurement, la cascara était plus souvent qu'autrement destinée au compost, mais de plus en plus de salons de dégustation de cafés l'intègrent à leur offre de produits.