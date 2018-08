Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations d'Adrianne Gauvin Sasseville



Elle a visité l'usine Marmen de Matane où l'on fabrique des tours d'éoliennes. Elle s'est rendue à Saint-Ulric où s’effectuent des travaux de protection des berges et elle a terminé son parcours à l'Institut Maurice-Lamontagne.

À cette première visite dans la région, la ministre a abordé, notamment, l'importance des énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'apport des solutions locales pour résister à l'érosion des berges.

Elle s’est dite impressionnée par la Gaspésie, « chef de file en industrie éolienne », selon elle. Ici, en Gaspésie, il y a de grandes innovations qui créent de bons emplois , a-t-elle souligné.

La ministre McKenna était accompagnée du député Rémi Massé. Photo : Radio-Canada

Marmen font des éoliennes alors ils font vraiment partie de la solution parce qu'on a besoin d'énergies renouvelables et de créer de bons emplois au Canada. Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique

À Saint-Ulric, la ministre a pu voir les travaux de protection des berges. Elle a salué l’initiative du groupe environnemental Uni-Vert.

C’est extraordinaire, le travail que la communauté fait, a-t-elle commenté. On voit comment on peut avoir des solutions qui sont locales, des solutions naturelles avec ces plantes qui ont de très grandes racines et [peuvent résister aux tempêtes].

Ce sont des solutions qui marchent, des solutions que l'on peut exporter. Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique

Par la même occasion, Catherine McKenna a aussi pu constater les ravages des changements climatiques.

Les changements climatiques sont réels. C'est pourquoi nous avons un système pour nous assurer que les grands pollueurs paient. Ils vont réduire leurs émissions parce qu’ils vont trouver des solutions créatives , a-t-elle ajouté.

Elle a toutefois apporté une nuance.

L'environnement et l'économie vont de pair. On doit faire attention pour que les compagnies n’aillent pas ailleurs, a-t-elle prévenu. Je veux que les compagnies restent ici, alors la compétitivité c'est vraiment important.

Catherine McKenna a aussi visité l'Institut Maurice-Lamontagne à Mont-Joli. Photo : Radio-Canada

Catherine McKenna a terminé son parcours à l'Institut Maurice-Lamontagne de Mont-Joli, l'un des centres de recherche de Pêches et Océans Canada.