Minesh Patel avait notamment été accusé par une internaute d'avoir expulsé un pompier de son établissement parce que ce dernier « sentait trop la fumée », ce qui a suscité des réactions de colère.

L’incident remonte à lundi, lorsque deux publications ont été faites sur Facebook et sur le site TripAdvisor dénonçant le mauvais accueil qu’aurait reçu une personne dénommée « Darrin ».

L'internaute Sherry Allen a exhorté les gens à « ne pas soutenir le motel Norvic » à cause de la façon dont son conjoint Darrin et ses collègues auraient été traités. Si la publication initiale indiquait qu'ils « combattaient les incendies dans le Nord », elle a plus tard été modifiée pour préciser que Darrin était en fait un travailleur de chemin de fer. Photo : Facebook