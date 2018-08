A long-awaited announcement: Xavier Dolan’s THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN will have its World Premiere at #TIFF18.



Starring: Kit Harington, @JacobTremblay, Natalie Portman, Ben Schnetzer, @SusanSarandon, @thandienewton and @SarahGadon.



🇨🇦 https://t.co/tut9xgBw5A pic.twitter.com/H0RjqoUPjI