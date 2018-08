Un texte de Lyssia Baldini

Carmen a été un projet de longue haleine qui voit le jour après plusieurs années de réflexion.

Après avoir découvert l'amphithéâtre en plein air des Badlands, la production a choisi cet emplacement pour l'opéra.

L'endroit s'apparente aux lieux dans les lesquels prend place le déroulement de l'histoire de Carmen: même climat, même géographie.

L'opéra Carmen est une grande production de grande envergure! Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

La production est constituée de près de 80 personnes, entre les 10 choristes, les 24 musiciens, les 6 solistes, mais aussi les danseurs de flamenco et les figurants.

Carmen

C'est Anna Gomà, la mezzo-soprano, qui a été choisie pour le rôle principal de Carmen. Elle n'en ait pas à son premier, mais bien à son cinquième rôle de Carmen.

L'artiste espagnole originaire de Barcelone est très heureuse de pouvoir interpréter Carmen dans un lieu extérieur aussi mythique et qui ressemble à celui du récit.

C'est l'artiste Anna Gomà qui interprétera Carmen Photo : Radio-Canada

Elle confie toutefois qu'il y aura des défis, surtout dans l'ajustement de sa voix.

« Chanter en plein air est un défi, par la technique de son qui est différente. Des fois on doit pousser la voix et dès fois on ne doit pas. On ne s'entend pas non plus, mais le point positif c'est que ça nous donne place à une certaine liberté pour accentuer le son sans l'entendre », explique Anna

Anna Gomà rajoute que c'est l'un des rares rôles principaux pour ce type de voix, mezzo-soprano, mais avec Carmen, c'est le rôle-titre.

Rebecca Cuddy, originaire de Toronto et métisse, joue le rôle de Mercédès, l'une des grandes amies de Carmen. Elle est également la doublure de Carmen.

Rebecca Cuddy dans le rôle de Mercédès dans Carmen Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Pour Rebecca Cuddy, c'est la première fois qu'elle pourra jouer sur une scène d'opéra extérieure aussi mythique.

Avec le personnage de Frasquita, Mercédès partage tous les moments forts sur scène aux côtés de Carmen. Elles sont toutes de meilleures amies qui vivront l'aventure et le drame.

C'est Michaela Chiste qui joue le rôle Frasquita. C'est un de ses premiers grands rôles et elle est très heureuse de cette opportunité.

Michaela Chiste, dans le rôle de Frasquita, dans Carmen Photo : Radio-Canada

Carmen est l'opéra le plus célèbre de Bizet, qui raconte l'histoire d'un triangle amoureux, se déroulant dans les années 1800, mais qui est présenté dans un monde de bohémiens.

Le concert a lieu le samedi 4 juillet, pour une soirée seulement, à 19h, à l'amphithéâtre des Badlands, à Drumheller.

Un incontournable pour les amateurs d'opéra, mais aussi pour ceux qui s'y connaissent un peu moins !