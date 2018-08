Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Elizabeth Wettlaufer a été condamnée l'an dernier à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué huit de ses patients et pour avoir attenté à la vie de six autres dans des hospices de la province de 2007 à 2016.

Rhonda Kukoly avait été dépêchée au foyer Meadow Park de London d'où Elizabeth Wettlaufer a démissionné en 2014 pour des raisons de santé.

C'est dans ce centre que d'importantes quantités de médicaments avaient disparu ; le personnel qui soupçonnait la meurtrière de les avoir volés avait tiré la sonnette d'alarme. Rhonda Kukoly a affirmé que la direction lui avait dit que l'ancienne infirmière avait des problèmes de santé mentale (NDLR en 2014, la meurtrière n'avait pas encore tué toutes ses victimes).

Il est inquiétant de savoir qu'une infirmière a des problèmes de dépendance au travail , a reconnu Rhonda Kukoly, interrogée par l'avocate du ministère public, Meghan Stephens.

Elle a soutenu que la police avait ouvert une enquête criminelle sur la disparition d'hydromorphone dans le foyer, mais l'investigatrice qui est infirmière de métier n'avait pas jugé bon d'approfondir sa propre enquête ministérielle.

Elle a ajouté qu'elle n'avait pas appelé non plus l'Ordre des infirmières autorisées de l'Ontario, ce qu'elle aurait dû faire a-t-elle dit avec du recul. Elle a surtout admis qu'elle aurait dû contacter Elizabeth Wettlaufer pour l'interroger à ce sujet.

Il n'y avait plus aucun risque pour les résidents, puisqu'elle avait déjà remis sa démission , a-t-elle poursuivi à la barre des témoins au tribunal de St-Thomas.

Ironiquement, Rhonda Kuloky avait à nouveau été nommée par le ministère pour enquêter sur les crimes de Wettlaufer, lorsque la meurtrière était passée aux aveux en octobre 2016. Elle a dit qu'elle avait été surprise d'apprendre qu'elle avait enquêté deux ans plus tôt sur la meurtrière, parce qu'elle ne s'en souvenait plus et qu'elle avait été choquée de relire ses conclusions de l'époque.

Mme Kuloky a néanmoins assuré que les foyers dans lesquels Elizabeth Wettlaufer a travaillé ont depuis tous changé leur protocole sur l'administration et l'entreposage sécuritaire de leurs médicaments conformément à la loi sur la santé de 2010.