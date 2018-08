En annulant les escales à Baie-Comeau, Sept-Îles et Gaspé, les navires pourraient passer davantage de temps au quai d'escale de La Baie.

Aucune annulation n'est prévue pour le moment, selon Isabelle Gagnon, directrice adjointe communication marketing chez Promotion Saguenay.

« On est surtout affecté par rapport à des changements d’heures de dernière minute. Soit le navire va arriver un peu plutôt ou un peu plus tard, mais souvent plus tôt », explique-t-elle.

Soixante-quatre bateaux doivent accoster à Saguenay cette saison.

Promotion Saguenay, toutefois, suit le dossier entourant les restrictions dans le golfe du Saint-Laurent de près.

C'est en raison de la réduction de la vitesse de la navigation à 10 noeuds pour protéger la baleine noire que des compagnies de croisières ont retiré 18 escales de leur itinéraire.

En tout, ce sont 24 000 passagers et membres d'équipage qui ne feront pas escale dans les ports de l'Est-du-Québec.