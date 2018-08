Un texte d'Annie Desjardins

Le propriétaire du camping Océanic à Shédiac, David Maltais, ne peut plus répondre à la demande. Pendant les périodes les plus occupées de l’été, il doit refuser entre 100 et 150 campeurs par jour.

Il a donc décidé, il y a déjà deux ans, de n’accepter que les véhicules récréatifs dans son camping, et ce, surtout pour des raisons financières.

On ne peut pas accommoder la demande et pour nous, on en a plus cher si on loue pour une roulotte qu’une tente. Alors on a éliminé les tentes , explique-t-il.

Monsieur Maltais opère le camping Océanique depuis 12 ans et constate l’évolution de cette activité d’été.

On s’est rendu compte qu’il n’y avait presque plus de tentes. Les gens commencent avec une petite roulotte et, après un an, il change pour des fifth wheel , constate-t-il.

Des roulottes dans un camping Photo : Radio-Canada

La popularité du glamping

Le glamping est une contraction des mots glamour et camping . Ce concept qui gagne en popularité va de la tente-roulotte, jusqu'au chalet en passant par le géant motorisé.

À écouter : Regard sur le camping et le glamping

Joanne et Maurice Richard passent leur été au camping Océanique depuis 2014 et sont des adeptes du glamping . La grosseur de leur véhicule récréatif est impressionnante, mais pas autant que ce qu'on retrouve à l'intérieur : un salon, une cuisine complètement équipée, une grande chambre à coucher, l’air conditionné et une télévision.

On voulait mettre au luxe. Ils appellent cela du glamping Maurice Richard, propriétaire d'une roulotte.

Le propriétaire du camping Océanique affirme que les services du câble et de l’Internet sont devenus des éléments primordiaux pour ses clients. Ce sont des services que les sites de camping doivent absolument avoir pour attirer les campeurs, dit-il.

L’Internet fait partie de nos vies maintenant. Les enfants ne jouent plus dehors. Ils jouent aux jeux vidéos ou regardent la télé. C’est malheureux, mais c’est ce que c’est , ajoute-t-il.

Selon David Maltais, les enfants ne jouent plus dehors, en camping. Ils optent plutôt pour les jeux vidéos. Photo : Maude Darsigny-Trépanier/Collaboration spéciale

Un sentiment de communauté

La roulotte de Joanne et Maurice Richard, installée au camping Océanique, se trouve à cinq minutes de leur résidence permanente.

Ce n’est pas pareil. On est ici pour le social. Il y a des danses tous les samedis soirs et il y a de bons orchestres , explique Madame Richard.

Michel Martin, un amateur de camping sauvage, tente d’expliquer ce phénomène.

Dans les campings commerciaux, les gens vont là pour être entourés de gens. C’est un sentiment de communauté. On ne parle pas à nos voisins en ville , dit-il.

Moi, je préfère aller dans les espaces sauvages [avec] la chaleur, les moustiques et les ours. Michel Martin, amateur de camping sauvage