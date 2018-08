En plus de Josée Gaudet et Jacques Blain, des Vallons maraîchers, le nouveau groupe de propriétaires, comptera sur François Gagnon, qui travaille depuis sept ans au Marché comme cuisinier et boulanger, sur Jean-François Foucault, qui agissait comme responsable des marchés publics aux Vallons maraîchers, et sur Jean-François Quirion, qui oeuvrera aux communications.

On aurait voulu écrire l'histoire et ç'a n'aurait pas été possible, souligne avec joie l'ancienne copropriétaire, Martine Loignon. D'avoir des gens qui produisent des légumes, qui vont continuer dans cette vague-là et avec François qui se joint à l'équipe, pour nous, c'est vraiment un cadeau.

L'entreprise qui compte jusqu'à une douzaine d'employés à l'automne a rapidement trouvé preneur, a-t-elle expliqué.

Il y a deux ans, on avait été approchés par quelqu'un de la famille pour nous acheter. Ç'a mis l'idée dans notre tête qu'il faudrait penser à avoir de la relève. En janvier, on a manifesté à la MRC de Coaticook qu'on cherchait de la relève et on a eu la chance d'avoir de gens qui ont plein d'intérêt , précise Mme Loignon, qui possédait l'entreprise en compagnie de son conjoint, Luc Beaulieu.

Les nouveaux propriétaires du Marché de la ferme Beaulieu : François Gagnon, Josée Gaudet, Jacques Blain, Jean-François Foucault et Jean-François Quirion. Photo : Radio-Canada

Si les administrateurs changent, il en sera tout autrement pour le nom de l'entreprise ou les produits offerts, qui eux resteront les mêmes, assurent les nouveaux propriétaires.

L'idée, c'est de garder la même tradition à la ferme Beaulieu, y aller dans la continuité. Donc, les plats cuisinés vont être encore cuisinés par moi, il n'y aura pas de changement à ce niveau et on va continuer à offrir à nos clients la même chose , souligne François Gagnon.

C'est un incontournable de l'agrotourisme, de l'agroalimentaire régional et quand on passait, on se disait que le Marché de la ferme Beaulieu, c'est le kiosque et l'endroit qu'il nous faudrait. Quand ça s'est présenté, on a saisi l'occasion , mentionne quant à lui Jean-François Foucault.

Luc et Martin ont fait un travail exceptionnel dans les dernières années pour bâtir ce marché-là. Ils nous passent le flambeau et on espère être à la hauteur de leur travail , résume à ses côtés Jean-François Quirion.

Jacques Blain et Josée Gaudet souhaitent quant à eux bonifier l'offre de légumes et ils lorgnaient depuis longtemps le marché situé à l'angle des routes 108 et 147, aux portes de Sherbrooke.

Notre ferme est axée sur le gros, avec de gros distributeurs à Montréal et aux États-Unis et ça faisait longtemps que je le voyais le kiosque ici et je me disais : ''Un jour...'' , note Mme Gaudet.