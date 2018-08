Les truies en gestation ont été les plus touchées en raison des chaleurs rencontrées en juillet, selon André Auger, producteur de porcs à Yamachiche et administrateur chez les Éleveurs de porcs de la Mauricie.

Il est arrivé cet été que le producteur porcin de Yamachiche perde jusqu’à sept ou huit truies en une seule journée.

André Auger compte attendre à la fin de l'été pour faire le bilan de ses pertes, mais il estime néanmoins que la mort d'une truie et de sa portée lui coûte à chaque fois près de 1500 $.

Il n’a perdu aucune truie dans l’une de ses fermes rénovées et équipées d’un système moderne de jets d’eau et de ventilation. Il a cependant précisé que pour entreprendre de telles rénovations dans une ferme de 20 000 bêtes, un éleveur de porcs devra investir plus de 7 millions de dollars.

Un plan d’action mis en place

Le député de Saint-Maurice, Pierre Giguère, qui est aussi adjoint parlementaire du ministre de l’Agriculture, confirme qu’un plan d’action a été mis en place il y a quelques mois pour aider les élèves du Québec à moderniser leurs infrastructures en prévision des vagues de chaleur.

Il n'a pas pu préciser les montants alloués aux producteurs, mais souligne qu'une bonification des enveloppes budgétaires serait nécessaire.

Des temps durs pour le foin

Le foin se fait rare en raison du temps chaud. Photo : Radio-Canada/Patrick Foucault

Le vice-président des Producteurs de lait de la Mauricie, Yves Lamy, a souligné avoir perdu près de 40 % de ses stocks de foin, la principale nourriture des vaches, en raison des chaleurs.

La situation l'a obligé à semer à nouveau du foin en vue de le récolter d'ici le début de l'automne. Si le nouveau foin n'arrive pas à pousser, il devra se rabattre sur son stock de maïs.

Les chaleurs ont aussi un impact sur la production de lait des vaches, qui est en baisse, et les naissances des petits veaux, puisque certaines vaches accouchent prématurément.

Yves Lamy estime ses pertes estivales à plusieurs milliers de dollars.