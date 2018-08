Un article de Nora Chabib

Dans ce guide, la BCCLA rappelle les droits de confidentialité électroniques lorsqu’on passe les frontières et les limites que les douaniers doivent respecter.

Selon la Loi sur les douanes, à la douane, les données contenues dans les téléphones sont considérées comme des « biens ».

Lorsque les agents frontaliers ciblent une personne, la politique à laquelle ils sont soumis limite ces fouilles aux cas où le douanier a des motifs raisonnables de le faire. La possession de pornographie juvénile ou de littérature haineuse fait partie de ces motifs.

Tourefois, selon Meghan McDermott, conseillère juridique de la BCCLA, il existe peu de restrictions légales aux fouilles électroniques effectuées par les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada.