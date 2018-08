Nutrien veut rendre le fonctionnement de Vanscoy plus productif au sein de son réseau de potasse et être compétitif sur le long terme. C’est ainsi que l’entreprise justifie le départ de 30 employés permanents et 50 employés temporaires du son site de Vanscoy, à 30 kilomètres au sud-ouest de Saskatoon.

C'est une journée difficile pour nos employés et leurs familles, et nous sommes engagés à faciliter la transition des employés concernés. Susan Jones, Nutrien Potash, présidente

L’entreprise affirme avoir mis en place dès le début 2018 des possibilités de reconversion vers d’autres fonctions pour les employés de Vanscoy. Elle dit également s’attendre à augmenter le nombre de salariés dans d’autres mines de la Saskatchewan avec 50 à 70 embauches d’ici la fin de l’année.

Suite à ces départs, la mine de Vanscoy compte environ 585 employés. Nutrien affirme que ces licenciements s'accompagnent du rééquilibrage de la production sur l'ensemble de ses sites.

Une année mouvementée pour Nutrien

Afin de mieux gérer le volume de ses stocks, Nutrien a temporairement mis à pied 1300 travailleurs en Saskatchewan en avril dernier. La décision touchait 700 salariés de la mine de Vanscoy. L’entreprise a également remercié 33 employés de son siège social en février dernier.

Plus tôt cette année, Nutrien prévoyait économiser de 500 millions de dollars américains d’ici la fin de 2019. Le géant de la potasse souhaite aussi relocaliser 100 employés de différents sites vers Saskatoon d’ici la fin de 2018.

Nutrien, qui gère six mines en Saskatchewan, est le plus grand producteur de potasse de la province. L’entreprise se classe parmi les premiers producteurs de potasse au monde.