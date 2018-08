Un texte de Denis-Michel Thibeault

Le député de Steinbach, Kelvin Goertzen, qui a piloté le dossier de la restructuration du système de la santé à Winnipeg se voit désormais confier le ministère de l’Éducation, et de la Formation, mais conserve son rôle de leader du gouvernement à la Chambre. Il remplace Ian Wishart, qui est du même coup chassé du cabinet.

La vice-première ministre, Heather Stefanson, devient ministre des Familles et Scott Fielding qui occupait ce rôle prendra les rênes du porte-feuille de la province comme nouveau ministre des Finances et ministres responsables de la Fonction publique. C’est donc lui qui devra négocier les nouvelles ententes collectives entre la province et 110 000 de ses employés.

La députée de Saint-Vital, Collen Mayer, fait son entrée parmi la garde rapprochée du premier ministre. Elle occupera le rôle de ministre des Services de la Couronne. Finalement, le dernier changement opéré par le premier ministre se trouve dans la promotion de Cliff Cullen à la tête du ministère de la Justice.

L’an dernier, presque à même date, le gouvernement avait procédé à un remaniement ministériel en créant deux nouveaux ministères et en changeant les responsabilités de sept personnes.

Mercredi, Brian Pallister a cependant insisté sur le fait que « ce remaniement de mi-mandat représente un nouveau souffle et un nouveau départ pour son gouvernement au bout de deux ans. »

Ceux qui conservent leur ministère Brian Pallister : Affaires intergouvernementales et des Relations internationales.

Jeff Wharton : Relations avec les municipalités

Eileen Clarke : Relations avec les Autochtones et le Nord

Ron Schuler : Infrastructure

Ralph Eichler : Agriculture

Blaine Pedersen : Croissance, de l'Entreprise et du Commerce

Cathy Cox : Sport, de la Culture et du Patrimoine

Rochelle Squires : Développement durable, Affaires francophones et Condition féminine

Une décision bien acceptée

Par son exclusion du cabinet, Ian Wishart est sans doute le grand perdant de cette restructuration. Il dit accepter et comprendre la décision du premier ministre. « Je crois qu’il agit pour le bien de notre gouvernement et de la province », a-t-il dit en conférence de presse à la suite de l'annonce des changements.

Sans vouloir s’étendre sur les raisons que le premier ministre lui a données pour expliquer sa décision, Ian Wishart dit qu’il « continuera de travailler pour les Manitobains » et souhaite se représenter aux prochaines élections.

Le gouvernement en tête des sondages

La restructuration du cabinet ministériel arrive le même jour où la firme Mainstreet Research dévoile les résultats d’un sondage qui place les progressistes-conservateurs loin en tête des intentions de vote, à deux ans des prochaines élections.

Selon ces résultats, 44,9 % des électeurs voteraient pour le parti au pouvoir loin devant le NPD avec 29,3 % des intentions de vote, les libéraux avec 13,6 % et le parti vert avec 8,7 %. Des résultats qui diffèrent très peu de ceux obtenus en avril dernier.

La firme de sondage ajoute que les progressistes-conservateurs sont en tête des intentions de vote chez les femmes et les hommes, en plus de détenir une avance de presque 25 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus.