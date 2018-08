Depuis 2007, la zone à l’est de la baie de Fundy, de Saint-Martin à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, est déjà reconnue comme un site de l’UNESCO. Ce site est désigné comme une « réserve de la biosphère ».

En 2008, l'UNESCO a désigné un autre site de la baie de Fundy. Il s'agit des falaises fossilifères de Joggins en Nouvelle-Écosse, pour leur richesse en fossiles.

La baie de Fundy est déjà reconnue pour la richesse de son écosystème. Sur la photo, un groupe de bécasseaux semipalmés. Photo : Guy Beauchamp

La Société géologique de Cumberland en Nouvelle-Écosse, qui travaille dans le Musée géologique de Fundy, souhaitait depuis quelques années ajouter une nouvelle zone avec une nouvelle désignation à la baie : celle d’un site au patrimoine géologique.

Le groupe a annoncé suspendre ses démarches puisqu’un effet secondaire indésirable s’est manifesté au fil des démarches. Si leur région devient un patrimoine géologique, il ne serait peut-être plus possible pour le musée et les boutiques de vendre des minéraux comme souvenir.

Une clause problématique

Oralee O'Byrne est la trésorière du conseil d'administration du Musée géologique de Fundy et est membre du comité chargé de superviser la demande à l’UNESCO.

Une désignation de l’UNESCO serait, selon elle, un excellent outil de marketing pour attirer des touristes et faire connaître l’endroit.

Mais la clause qui interdirait la vente de minéraux est préoccupante, explique-t-elle.

Il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne pense pas que ce serait une chose phénoménale pour la région. C'est juste que cette clause nous préoccupe. Oralee O'Byrne, trésorière du conseil d'administration dû au musée géologique de Fundy

Le Musée géologique de Fundy ne vend pas de fossile puisque ceux-ci ne peuvent être collectés qu'avec un permis spécial.

Toutefois, la boutique vend des roches et des minéraux. Les revenus de ces ventes se sont élevés à environ 60 000 $ en 2017.

Un important fossile découvert dans les falaises de Joggins. Photo : Andrew MacRae

Une exposition importante

Si la désignation de l'UNESCO était attribuée, le musée aurait probablement dû annuler son exposition annuelle et la vente de gemmes et de minéraux, a appris le groupe. Il s’agit d’un salon où plusieurs exposants viennent présenter et vendre des pierres, fossiles et bijoux de toute sorte.

L’exposition de vente de minéraux est un gros coup de pouce économique pour la région , estime Oralee O’Byrne.

Cet événement ne stimule pas que les affaires des vendeurs au salon, juge-t-elle. Il est aussi bénéfique pour les restaurants, les hôtels et les stations-service.

Ce serait une grande perte si le musée n'était pas en mesure de tenir l'événement, qui a lieu depuis plus de 50 ans, affirme-t-elle.

Elle ajoute qu’elle ne voudrait pas que la désignation de l’UNESCO freine les efforts des citoyens, qui peuvent faire eux-mêmes des découvertes de spécimens de roche. Elle cite par exemple la découverte de l'agate de la Nouvelle-Écosse, la stilbite et l'améthyste.