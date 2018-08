Les deux parties prennent part mercredi à la première rencontre de conciliation depuis le début du débrayage. La rencontre se déroule dans les bureaux du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Le cocher et délégué syndical Vincent Boissonneault affirme que les discussions vont bon train.

« Les enjeux principaux et les plus importants dans cette négociation, on les a fait valoir dans les dernières semaines et ça n'a pas changé. Par ailleurs, on s'est entendu avec la partie patronale : on ne négociera pas sur la place publique. On va donc continuer de travailler très fort à la table de négociation. Il semble y avoir une ouverture du côté patronal sur certains enjeux. »

Les quelque 20 cochers et palefreniers de Calèche Québec, la plus grosse entreprise de calèches à Québec, réclament notamment un meilleur salaire et une amélioration de leurs conditions de travail.

Ils avaient refusé en début de semaine dernière une deuxième offre patronale qui comportait, selon eux, plusieurs reculs.

Les cochers sont sans convention collective depuis un peu plus d'un an.