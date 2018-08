Avec les informations de Jérémie Bergeron

Le bail sera payé pendant un an par la Ville d'Amos. D'ici là, les jeunes et les citoyens seront invités à repenser leur Maison des jeunes.

On serait mal placé de décider pour eux, alors mon souhait serait que l'organisation et le C.A. s'asseoient et commencent à évaluer de quoi ils ont besoin. Comment on peut repenser la Maison des jeunes? On est en 2018, qu'est-ce qu'on voudrait avoir pour nos jeunes? On espère que la population va suivre , affirme le maire d'Amos, Sébastien D'Astous.

Kate Dessureault, coordonnatrice de la Maison des jeunes, était très reconnaissante que l'organisme ait pu se relocaliser aussi rapidement grâce la mobilisation du milieu.

Je suis vraiment satisfaite d'avoir un endroit auquel les jeunes peuvent s'identifier. Cet endroit-là, on le connaît comme l'ancien MRAR, donc en ce moment on est encore à l'appeler comme ça, mais on se l'approprie tranquillement , indique-t-elle.

La priorité sera de réaménager les lieux afin qu'ils soient à l'image des jeunes qui les fréquentent. L'aide de la population est demandée.

On va mettre une liste Excel sur la page Facebook de la Maison des jeunes d'Amos pour montrer aux gens de quelle façon ils peuvent nous venir en aide. (Ça peut être) aussi futile qu'une poubelle de cuisine, on en avait une et on n'en a plus! , lance Kate Dessureault.

Les jeunes dans leur nouvel environnement Photo : Radio-Canada/Jérémie Bergeron

Accueil favorable des jeunes

Les jeunes qui fréquentent la MDJ accueillent très favorablement ce nouveau local, qui deviendra leur deuxième chez-soi.

« C’est comme la Maison des jeunes 2.0, c’est le fun. C’est mieux que notre local à l’aréna. On va faire plein de nouvelles choses », affirme Mathis Raymond, 12 ans.

Les jeunes auront donc un an pour retomber sur leurs pattes et profiter des locaux tout en se questionnant sur ce qu'ils souhaient mettre en place dans leur nouvelle Maison des jeunes.