La Commission a la ferme conviction que Uday possède toutes les qualités nécessaires pour aider à diriger l'un des services de police les plus respectés en Amérique du Nord , a expliqué, par voie de communiqué, le président de la Commission des services policiers d'Ottawa, Eli El-Chantiry.

Je me réjouis de la décision de la Commission et me réjouis de collaborer avec Uday qui, à titre de membre du Commandement de direction du SPO, nous aidera à soutenir nos membres et, en collaboration avec la collectivité, à assurer la sécurité d'Ottawa , a pour sa part affirmé le chef Charles Bordeleau.

Biographie de Uday Jaswal

Uday Singh Jaswal est originaire d'Ottawa. Il fait carrière en tant que policier depuis 23 ans et il occupe actuellement le poste de chef adjoint au Service de police régional de Durham.

Auparavant, M. Jaswal a travaillé pendant 21 ans au Service de police d'Ottawa, où il a notamment occupé le poste de surintendant.

M. Jaswal est titulaire de plusieurs diplômes et certificats, notamment une maîtrise en administration publique de l'Université Queen's, à Kingston.

Il a aussi pris part à des conférences pour le Collège canadien de police et pour l'Académie nationale de police des services de la police de l'Inde.

Le chef adjoint Jaswal sera assermenté le 24 septembre.