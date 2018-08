Mercredi matin, la ministre de l'Environnement Catherine McKenna a précisé que la décision prise sert à maintenir la compétitivité des entreprises canadiennes.

Moi je veux que les compagnies restent ici, alors la compétitivité c'est important. Catherine McKenna

Dans un document en ligne concernant le système de tarification du carbone, modifié la semaine dernière, Environnement et Changement climatique Canada prévoit établir de nouvelles directives qui réduiraient le pourcentage d’émissions de carbone sur lequel les entreprises devront payer une taxe.

En janvier 2018, la ministre de l'Environnement proposait d’établir à 70 % du taux d’émissions moyen le seuil d’émissions non taxées. À présent, il est ajusté à 80 % pour la plupart des grands pollueurs.

De plus, quatre industries considérées comme étant à risque élévé relativement à leur compétitivité ne seront taxées que sur 10 % de leurs émissions. Ces secteurs sont celui du ciment, du fer et de l’acier, de la chaux et de l’engrais azoté.

Le plan de taxation du carbone entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et sera imposé dans les provinces qui n’ont pas élaboré leur propre plan.

Ottawa a donné jusqu'au 1er septembre aux provinces qui n'ont pas leur propre système de tarification du carbone et de réduction des émissions pour adhérer au sien.

La Saskatchewan se donne raison

Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, a rapidement réagi mercredi en indiquant que le fédéral concède, par cette décision, que les réticences exprimées par sa province sont fondées.

« Après 2 ans à dire que la taxation du carbone n’affecterait pas la compétitivité du Canada ni ne blesserait l’économie, le gouvernement fédéral vient juste de l’admettre », a écrit Scott Moe sur Twitter.

En avril dernier, le gouvernement saskatchewanais a intenté une action en justice pour contester la constitutionnalité de la loi fédérale qui cherche à lui imposer la taxe.

Au début juillet, le premier ministre ontarien Doug Ford a confirmé que sa province se joindra à la poursuite lancée par la Saskatchewan.