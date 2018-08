Un texte de Natasha MacDonald-Dupuis

Selon les plaignants, le plus grand lobby pétrolier au Canada aurait violé la Loi sur le financement des élections de l'Ontario en omettant de s’inscrire comme une tierce partie.

Les compagnies comme Shell, Exxon et Suncor savent que leurs publicités seront mieux perçues si elles semblent venir d’un groupe citoyen amical. Keith Stewart, Greenpeace Canada

Au début juillet, une enquête conjointe du Toronto Star, du National Observer et de Global News a révélé que le groupe Energy Citizens avait ciblé les électeurs avec des panneaux d'affichage dans des « endroits hautement visibles » de Toronto ainsi que lors de manifestations. Par ailleurs, plus de 400 000 lettres et brochures avaient été envoyées à des domiciles.

Une publicité de Canada's Energy Citizens Photo : Canada's Energy Citizens

Une source anonyme a fait parvenir à ces médias, ainsi qu’à Greenpeace, des documents internes qui indiqueraient que la campagne, menée du 8 avril au 29 mai, avait ciblé 13 circonscriptions potentiellement pivots du Grand Toronto, en prévision du scrutin provincial du 7 juin. Radio-Canada n'a pas été en mesure d'authentifier ces documents.

L'ACPP se défend en soutenant que la campagne avait pour but de promouvoir et faire débloquer le projet de pipeline Trans Mountain.

« Nous n'avons pas contrevenu aux règles électorales de l'Ontario [...] C'est un enjeux d'intérêt national, et la campagne a ciblé des députés fédéraux et non des candidats ontariens », précise la porte-parole Chelsie Klassen.

Toutefois, selon Greenpeace et Democracy Watch, la campagne a aussi ciblé plusieurs enjeux électoraux ontariens, dont la taxe carbone.

« La campagne de l’ACPP soutenait que l’Ontario était fermé aux affaires, et le jour suivant Doug Ford déclarait qu’il allait ouvrir la province aux affaires », rétorque Miriam Wilson de Greenpeace Canada.

Keith Stewart et Miriam Wilson de Greenpeace Canada Photo : Queen's Park

On y voit clairement une stratégie partisane qui vise à influencer le résultat des élections , soutient-elle.

Greenpeace et Democracy Watch demandent au directeur général des élections de déterminer si l’ACPP a bel et bien payé pour les publicités d’Energy Citizens, et combien elle aurait déboursé à ce chapitre.