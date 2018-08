Un texte de Marie-Hélène Paquin

Mardi, il a même reçu des menaces de mort de la part d'un camionneur.

Il constate que le mouvement de haine envers les cyclistes que l'on voit monter sur les réseaux sociaux a maintenant atteint la région.

Plus ça va, plus on a des signaux de haine, des klaxons, et je me disais qu'on n'était pas obligés de subir ça et qu'il fallait en parler pour que ça cesse même si 95, 98 % des automobilistes sont super courtois et sont très gentils. Le 5 % qui mine un peu l'ambiance pour les cyclistes est très néfaste , souligne-t-il.

Abandonner le sport

Il estime que de nouveaux adeptes de cyclisme abandonnent le sport en raison des comportements de certains automobilistes.

Quand tu arrives avec un nouvel adepte de vélo, c'est quand même assez intimidant et assez épeurant. J'adore faire du vélo, j'aime ce sport-là, mais tout ce que je lis sur Facebook, tout ce que je vois sur les rues me fait peur un peu et je me dis qu'on ne doit pas tolérer cette escalade-là ou en prendre plus sous prétexte que la route appartient aux automobilistes ou qu'ils sont plus gros que nous , ajoute-t-il.

Moi, la haine que je voyais sur les réseaux sociaux, les vidéos que je voyais, je ne le sentais pas ici, en Abitibi-Témiscamingue, mais cette année, (...) je sens qu'il y a vraiment un niveau d'intolérance. Ian Clermont, cycliste

Porter plainte?

Les propos tenus par un camionneur mardi sont très graves et Ian Clermont hésite à porter plainte à la police.

Je ne sais pas, j'étudie ça présentement. Mon message ne se voulait pas intimidant envers cette personne-là, mon message se veut plutôt un "hey, calmons-nous, ça n'a pas rapport!" On ne peut pas vouloir écraser quelqu'un qui utilise le chemin. On n'est pas des animaux, on n'est pas des bêtes sauvages et ce n'est pas un jeu d'écraser quelqu'un. Ce ne sont pas des paroles qui sont acceptables , lance-t-il.

Plusieurs internautes ont commenté sa publication et il espère qu'elle sensibilisera autant les automobilistes, les cyclistes que les piétons au bon partage de la route.