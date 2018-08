Dans un rapport publié mercredi par le Bureau de la commissaire à l'information et à la vie privée, le géant de l’alimentation Sobeys et le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse sont sévèrement blâmés pour cette série d’incidents et pour la manière dont ils ont fait enquête.

Le rapport indique que la gérante d’une pharmacie Sobeys en Nouvelle-Écosse a usé d’un stratagème pendant deux années pour accéder sans autorisation aux informations confidentielles contenues dans les dossiers pharmacologiques informatisés de 46 personnes.

La pharmacienne, dont l’identité n’est pas dévoilée, a ainsi « épié » les dossiers de ses collègues de travail, d’anciens camarades de classe, de la petite amie de son enfant, des professeurs de l’école de son enfant, de son médecin, et de ses propres parents.

Selon le rapport, la pharmacienne créait de faux profils et accordait frauduleusement un « consentement » au partage des informations personnelles, ce qui lui permettait de les consulter.

Enquête inadéquate de Sobeys et du ministère de la Santé

La commissaire à la vie privée de la Nouvelle-Écosse, Catherine Tully, juge que l’enquête conjointe menée sur l’affaire par le ministère provincial de la Santé et le géant de l’alimentation Sobeys s’est avérée « inadéquate ».

On apprenait entre autres dans cette investigation que plusieurs employés avaient découvert les agissements de cette gérante de pharmacie, mais ne les ont pas dénoncés, par crainte de ne pas être crus ou d’être victimes de représailles.

Le ministère de la Santé avait au départ assuré que la fuite d’informations personnelles était terminée et qu’aucune preuve d’intention malveillante de la part de la pharmacienne n’avait été trouvée.

Mais la commissaire Tully a découvert que la pharmacienne avait des liens avec toutes les victimes de cette intrusion, qu’elle a partagé ces informations confidentielles avec son conjoint, et qu’elle a continué à faire usage de ces informations après son congédiement par Sobeys.

La commissaire à la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse, Catherine Tully. Photo : Radio-Canada

Catherine Tully formule 18 recommandations. Elle demande notamment au ministère provincial de la Santé de communiquer à nouveau avec les 46 victimes de cette intrusion dans leurs dossiers confidentiels, afin de savoir si la pharmacienne est entrée en contact avec eux depuis.

Si c’est le cas, le ministère doit entreprendre des démarches légales pour prévenir la divulgation ou tout usage non autorisés de ces informations personnelles, écrit la commissaire.

La pharmacienne a été congédiée par Sobeys au terme de l’enquête menée par l’entreprise et par le ministère de la Santé.

Deuxième plus gros détaillant de produits alimentaires au Canada, Sobeys exploite différentes bannières de supermarchés, dont IGA, ainsi que des pharmacies et des dépanneurs. Son siège social est en Nouvelle-Écosse.