La Ville de Rimouski et le Théâtre du Bic investiront aussi respectivement 229 000 $ et 45 000 $ pour une facture globale de 2,7 millions de dollars.

À terme, un espace pour les répétitions et de nouvelles loges seront ajoutés, et les bureaux seront réaménagés.

Les portes et les fenêtres seront aussi remplacées, la toiture et l'isolation seront refaites, et de nouveaux fauteuils seront achetés.

Le bâtiment n'a pas été modifié de façon significative depuis 25 ans.