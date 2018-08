« Les orages violents pourraient se former dès la matinée sur le sud-ouest du Québec alors que les régions plus au nord pourraient être affectées plus tard en journée », est-il indiqué sur le site web d'Environnement Canada.

L'agence fédérale recommande aux plaisanciers de faire preuve de prudence puisque les vents pourraient les surprendre sur les petits plans d'eau.

Pontiac secteur de Fort William - Shawville

secteur de Rapides-des-Joachims

Environnement Canada met aussi les résidents en garde contre la foudre et les pluies torrentielles, qui peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Haute-Gatineau-Lièvre-Papineau secteur de la réserve Papineau-Labelle

secteur de la rivière du Lièvre

secteur de Low - Wakefield

secteur de Maniwaki - Gracefield

secteur de Papineauville - Chénéville

À Gatineau, les conditions sont également propices à la formation d'orages dangereux pouvant produire rafales fortes et pluies torrentielles.

Les orages pourraient se produire à partir du début de l'après-midi, mercredi, jusqu'en début de soirée.