« Un orage violent qui pourrait produire une tornade se trouve près de Stittsville et se déplace vers le nord-est à 50 km/h », pouvait-on lire dans l'alerte de l'agence fédérale.

Environnement Canada recommande aux citoyens des secteurs touchés par une alerte de tornade de se réfugier à l'intérieur, « au niveau le plus bas, loin des fenêtres et des murs extérieurs ». Pour ceux qui ne peuvent le faire, on conseille de se coucher sur le sol dans un endroit bas.

Airside operations are temporarily suspended in #YOW due to lightning in the vicinity of the airport. #safetyfirst

Les exploitations côté piste sont temporairement suspendues à /YOW dû à des éclairs dans les environs. #sécuritéavanttout pic.twitter.com/mKi0NhShYJ — Ottawa Airport (@FlyYOW) 1 août 2018

Veille d'orages violents en Outaouais et dans l'Est ontarien

Une veille d'orages violents pouvant produire de fortes rafales, de la grêle de grosse taille ainsi que de la pluie torrentielle a été par ailleurs été publiée le même jour pour l'Outaouais et l'Est ontarien. Vers 21 h, seuls les secteurs du Pontiac et de la Haute-Gatineau-Lièvre-Papineau faisaient encore l'objet d'une telle veille.

« Les orages violents pourraient se former dès la matinée sur le sud-ouest du Québec alors que les régions plus au nord pourraient être affectées plus tard en journée », était-il indiqué plus tôt sur le site web d'Environnement Canada.

L'agence fédérale recommandait aux plaisanciers de faire preuve de prudence puisque les vents pourraient les surprendre sur les petits plans d'eau.

Environnement Canada mettait aussi les résidents en garde contre la foudre et les pluies torrentielles, qui peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.