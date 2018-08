« Un moment donné quand on est mis dans l’incapacité soit psychologique, soit financière, morale de jouer, ça finit quand même par être de la censure », a-t-elle dit mercredi matin à Stéphane Bureau à l’émission Médium Large.

Quant à la rencontre à huis clos avec la trentaine d’Autochtones, la directrice du Théâtre du Soleil en garde un bon souvenir, saluant notamment « l’extrême bonne volonté » de plusieurs, mais se désolant que certains « s’appuyaient sur ce qui n’avait pas été résolu plutôt que sur ce qui était en train de se résoudre ».

« La revendication à laquelle je ne pouvais pas accéder, c’était : « Nous voulons jouer dans votre spectacle sur votre scène, à la place de certains de vos comédiens », raconte-t-elle. Évidemment, c’était impossible. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne le théâtre. C’est là qu’il y avait un grand désaccord. »

La femme de théâtre souligne les possibles dérives de laisser uniquement les Autochtones raconter leurs histoires. « Artistiquement, ils se trompent. C’est une injonction qui fait fi de tout ce qui est universel, de tout ce qui nous unit plutôt que tout ce qui nous différencie. C’est de chercher une espèce de pureté originelle dans nos cultures, qui très est interrogeante [sic], pour ne pas dire effrayante. »

Pour ceux qui accusent les créateurs d'appropriation culturelle, il y a une différence entre une marque qui reprend un motif culturel pour ses produits et les histoires, estime Ariane Mnouchkine.

« Une marque prend un design, elle doit demander l’autorisation et, pourquoi pas, elle doit payer et que cet argent aille à un fonds de soutien à l’artisanat des premières nations », soutient Ariane Mnouchkine, en entrevue téléphonique depuis le Japon.

« Mais les histoires, les mythes, les histoires du monde, les histoires des peuples, des Premières Nations… où qu’elles soient, parce qu’il n’y a pas qu’aux Amériques. Il y a des Premières Nations dans le monde entier. Nous, acteurs, au moment où on nous nie, on va jusqu’à l’absurde. »