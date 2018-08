La mairesse de l’arrondissement, Émilie Thuillier, a indiqué à l'émission RDI Matin que la période de trappage est commencée pour capturer l’animal.

« C’est une campagne d’"appâtage" pour envoyer les coyotes à des endroits précis où il n’y a pas d’humains et pas d’animaux domestiques qui s’y promène », explique-t-elle.

« On met des caméras et éventuellement on mettra le collet à cet endroit-là pour attraper le coyote qui a mordu les enfants. »

On cible un coyote. On voit que c’est un coyote qui a des comportements inappropriés et c’est celui-là qu’on cible pour trapper. Émilie Thuillier, mairesse, Ahuntsic-Cartierville

La mairesse prévient toutefois qu’il faudra peut-être du temps avant que l’animal ne soit attrapé. « C’est très long de trapper un coyote en milieu urbain », avertit-elle.

Un coyote capturé en mai

La Ville avait déjà procédé à une opération de trappage plus tôt cette année pour mettre la main sur un autre coyote.

« C’était au mois de mai, se rappelle Émilie Thuillier. Il y avait eu des incidents en mars et en avril. On avait attrapé et euthanasié un coyote. »

À la suite de la capture de ce coyote, les signalements ont drastiquement chuté et il n’y a plus eu d’incidents pendant plusieurs semaines. Ça nous donne une très bonne indication de la marche à suivre. Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville

De plus en plus de coyotes sont signalés dans le nord de la ville, près de la rivière des Prairies, mais ils s’approchent rarement des humains, selon des experts.

« Il faut absolument traiter les coyotes comme des animaux sauvages », insiste la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville.

Elle rappelle qu’il ne faut pas les approcher ni leur donner de l’eau ou de la nourriture.

Pour obtenir des informations sur les coyotes ou faire un signalement, les Montréalais peuvent appeler la ligne info-coyotes au 438 872-COYO (2696).