Un texte d’Alexandre Duval

« Je suis du côté des patients et je ne suis pas satisfait », a lancé le ministre mardi en entrevue à l’émission Radio-Canada cet après-midi.

Gaétan Barrette rappelle que les médecins s’étaient engagés à prendre en charge 85 % des Québécois avant le 31 décembre 2017. En date du 26 mai dernier, ce taux n’atteignait que 79,87 %.

Est-ce qu’on est arrivé à destination le 31 décembre 2017? Non. On avait tous les moyens de le faire. Ça ne s’est pas fait. Ce n’est pas acceptable. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Plus de 400 000 patients sont toujours en attente dans le Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). « Le temps d’attente ne baisse pas, il augmente et c’est un fait […] Il est temps que les médecins prennent acte de la chose », selon Gaétan Barrette.

Le ministre a laissé entendre que son gouvernement avait été « flexible » et qu’il avait donné « de la marge de manœuvre » aux médecins, mais qu’il n'acceptera pas l'échec.

Gaétan Barrette ouvre ainsi la porte à de nouvelles mesures pour forcer les médecins à accepter de nouveaux patients.

Il cite en exemple le projet de loi 20 adopté par son gouvernement et qui prévoyait des pénalités financières pour les médecins qui ne respectaient pas les quotas de patients.

Il y a lieu d’adopter une position plus rigide face à la communauté médicale […] On verra bien en campagne électorale ce qu’on fera. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Patients vulnérables

Mercredi, Radio-Canada diffusait les témoignages de deux patients sans médecin de famille et dont le délai d’attente au GAMF s’allonge à mesure que le temps passe.

Pourtant, ces patients ont des profils cliniques qui nécessiteraient une prise en charge rapide : l’un a 82 ans et a récemment subi une opération au cœur, l’autre est une femme déclarée invalide en raison d’un trouble dissociatif de l’identité.

Le ministre reconnaît que des médecins sélectionnent leurs patients et avance que le seul moyen de changer ce comportement est la contrainte.

« On a toujours convenu qu’on devait inscrire les plus vulnérables en premier. Il reste encore des personnes âgées qui sont par définition vulnérables et qui ne sont pas inscrites », déplore Gaétan Barrette.

Améliorer les évaluations

Réagissant lui aussi au reportage de Radio-Canada, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) a suggéré que le GAMF pourrait être amélioré.

« Du côté du fonctionnement du guichet, il y a peut-être lieu de peaufiner nos mesures d’évaluation, comment on identifie bien la priorité d’un patient, affirme le Dr Louis Godin. Ce n’est pas toujours facile. »

Selon lui, « dans la très grande majorité des cas », les médecins ne sélectionnent pas leurs patients. « Peut-être qu’il y a certaines situations ou certains médecins de famille sont moins à l’aise avec certaines problématiques. Ça, on le sait », nuance-t-il.

Le Dr Godin ne souscrit toutefois pas à la thèse selon laquelle les délais d’attente s’allongent. Il rappelle qu’il s’agit de moyennes pour chaque région, en fonction de certains profils cliniques.

Quand on regarde globalement, il y a eu une amélioration des délais pour prendre en charge les patients. Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

Au-delà du GAMF, le Dr Godin invite les patients sans médecin de famille à continuer à « faire des démarches », en s’adressant directement aux cliniques situées près de chez eux, par exemple.