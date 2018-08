« On pense souvent que le stress post-traumatique, c’est seulement pour les militaires, mais ça peut tout autant affecter les gens de la vie civile. Et les Broncos de Humboldt en sont un bon exemple », explique le chercheur.

M. Brunet estime donc que ceux qui ont survécu à l’accident du 6 avril près de Tisdale en Saskatchewan, ainsi que leurs proches qui ont pu vivre un traumatisme, sont de bons candidats pour un traitement récemment développé. La procédure est d’ailleurs toujours à l’étude en France, avec des victimes des attentats de Paris en 2015, et de Nice en 2016.

« Le traitement que je propose est un traitement en six séances, qui s’appelle la thérapie de la reconsolidation. Elle consiste à repenser à son trauma sous l’influence d’un médicament qui s’appelle le propranolol », explique Alain Brunet.

« Ce que fait le propranolol, c’est que chaque fois qu’on repense à son trauma sous l’influence de ce médicament, la force émotionnelle du souvenir s’atténue petit à petit. Et s’il n’y avait pas de souvenir, il n’y aurait pas de trauma », ajoute-t-il.

M. Brunet précise que le traitement a un « taux de rechute extrêmement faible et un taux de succès assez élevé », selon les premiers résultats de l’étude.

Il est prêt à offrir gratuitement ces six séances à toutes les victimes de l’accident et leur famille. « C’est fait de bon coeur et c’est quelque chose que je serais prêt à faire sans frais », confirme-t-il.

Selon le chercheur, quatre mois après l’accident, des signes de choc post-traumatiques pourraient se montrer chez certaines personnes.

« La question, c’est vraiment de savoir : est-ce que, au bout de quatre mois, on a le sentiment que les choses sont sur la bonne voix et vont de mieux en mieux pour nous, ou est-ce qu’on a l’impression d’être figé dans le temps et que nos symptômes se cristallisent? Alors si c’est la deuxième option, ça peut être un bon moment pour réfléchir à une aide quelconque », explique-t-il.

Le 6 avril dernier, l’autocar des Broncos de Humboldt est entré en collision avec un semi-remorque au coin des routes 335 et 35, au sud de Nipawin. Seize personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées gravement.