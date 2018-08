Le président des éleveurs de porcs de l’Estrie, Louis Coutu, soutient avoir perdu principalement des truies enceintes, dont sept au cours d’une même journée, ce qui représente environ 70 porcs en tout. Des pertes qu’il évalue à quelques milliers de dollars.

« J’ai perdu des bêtes sur la fin de la gestation. C’est comme des humains, elles ont trop chaud, elles ont de la misère à se refroidir. »

Le porc est particulièrement sensible à la chaleur, d’autant plus qu’il ne possède pas de mécanisme de sudation très développé pour faire baisser sa température corporelle. Le fait que le mercure ne diminuait pas suffisamment la nuit pour permettre aux bêtes de récupérer a également contribué au problème.

« Pour refroidir leur système, les porcs doivent respirer de plus en plus vite. À un certain moment, le cœur lâche, explique Louis Coutu. Il faut redoubler d’efforts pour s’occuper des animaux, on ne peut pas les laisser à eux-mêmes. »

Le producteur a tenté d’augmenter la fréquence d’arrosage pour tenter de rafraîchir les cochons, et de fournir davantage de ventilation. Si cela a permis de freiner les pertes, cela aura tout de même occasionné d’autres soucis aux producteurs. Le cycle de reproduction a été perturbé et les porcs ont connu une baisse d'appétit.

« Il y a un retard de croissance en engraissement. Je pense que c’est ce qui va être le plus problématique à l’automne. On va avoir beaucoup de cochons à faire abattre en même temps, et il n’y aura pas de place. Il faudra échelonner et garder les bêtes plus longtemps. »

Louis Coutu soutient que cela n’aura toutefois pas d’impact sur la qualité de la viande.