Des alertes de chaleur d’Environnement Canada sont en vigueur dans les quatre provinces pour mercredi encore. Les météorologues prédisent des températures d’environ 30 degrés Celsius, durant le jour, et un indice humidex d’environ 35.

Tout indique que la chaleur peut durer encore plusieurs jours, selon Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada.

Je pense que la chaleur va se poursuivre dans la région pour les 10 prochains jours ou moins. Peut-être pendant le mois d’août il y aura une indication à la fin du mois pour un changement , affirme Jill Maepea.

Les autorités appellent à la prudence lorsque l'on observe certains symptômes, comme une respiration et un pouls rapides, une soif extrême, des crampes musculaires, une faiblesse, des vertiges ou des maux de tête.

Les gens peuvent souffrir d’épuisement dû à la chaleur :

Anxiété et confusion;

étourdissements et vertiges;

maux de tête;

nausée ou vomissements;

hypotension.

Ce qui peut mener à des coups de chaleur :

délire et hallucinations;

manque de coordination;

confusion;

irritabilité ou agressivité;

instabilité émotionnelle;

convulsions ou perte de conscience;

état de choc;

tachypnée.

Le coup de chaleur est une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation, selon Santé Canada.

Les personnes âgées et les enfants plus à risque de souffrir de la canicule

Dans le cas des infirmières du programme Extra-Mural, au Nouveau-Brunswick, qui travaillent beaucoup auprès de personnes âgées, il est important d'être particulièrement attentives à de tels symptômes.

On vérifie aussi leur état cognitif [pour s’assurer] que tout est beau. On regarde la température de la pièce, s’ils ont des oedèmes ou des problèmes respiratoires , explique Nathalie LeBlanc, infirmière et gestionnaire du programme Extra-Mural Blanche-Bourgeois, à Dieppe.

Lorsqu'elles sont absentes, les infirmières tiennent à ce que leurs patients sachent comment rester hors du danger de la chaleur.

La première chose, c'est de bien s'hydrater. On [s’assure] qu'ils ont accès à de l'eau, qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils en boivent tout au long de la journée. On leur recommande aussi de faire de l'exercice plus le matin [...] ou en soirée quand les températures sont plus basses , précise Nathalie LeBlanc.

L'infirmière Nathalie LeBlanc, du programme Extra-Mural du Nouveau-Brunswick, explique que ses collègues sont attentives aux symptômes de coups de chaleur chez les patients. Photo : Radio-Canada

Dans les camps de jour, les enfants et les animateurs passent beaucoup de temps à l'extérieur. Les organisations doivent veiller à ce que tout se déroule bien.

À Dieppe, on forme en camp de formation ici tous nos moniteurs. Ça fait [plus de] 30 ans qu'on a les camps d'été, les camps de jour. Donc, on leur apprend à faire boire de l'eau et à jouer à des jeux plus passifs, surtout l'après-midi , affirme Pauline Cormier, gestionnaire du secteur des loisirs à la Ville de Dieppe.

Le camp Renardi, à Dieppe, a déplacé ses activités dans un endroit climatisé.

Cette semaine, exception, le camp Renardi qui est à l'école Lou MacNarin, on a été obligé de le déménager parce que c'était trop chaud. Ils sont rendus au centre Arthur J. LeBlanc , indique Mme Cormier.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick rappelle aux gens qui ressentent des symptômes de coup de chaleur de se déplacer à un endroit plus frais, de boire beaucoup d'eau, de mouiller légèrement leurs vêtements ou de prendre une douche ou un bain d'eau fraîche.