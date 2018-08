Ils se seraient introduits à l'intérieur du train touristique l'Amiral en mai dernier, alors qu'il était stationné à la gare intermodale de Gaspé.

Le train touristique l'Amiral à Gaspé Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Les deux hommes ont entre 40 et 50 ans et mesurent un peu plus de 1,72 m.

Ils ont été aperçus se déplaçant à vélo dans le secteur.

Les personnes détenant des informations sur ces deux individus sont invitées à communiquer avec les autorités.