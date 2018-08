Jusqu’à présent cet été, la plage a accueilli 40 000 visiteurs.

C’est une croissance de 20 % comparativement à l’an dernier, souligne Liliane LeBlanc, directrice des loisirs et des infrastructures de Cap-Pelé. La fréquentation augmente chaque été depuis 2015, ajoute-t-elle.

Une plage battant Pavillon Bleu

La plage de l’Aboiteau n’a pas souffert des problèmes de qualité de l’eau de la plage Parlee, à Shediac, à une vingtaine de kilomètres de Cap-Pelé. La fréquentation de la plage Parle a chuté de 25 % l’an dernier. Le ministère du Tourisme ne peut en ce moment fournir les chiffres de cette année.

Le Pavillon Bleu flotte sur la plage de Cap-Pelé Photo : CBC/Maeve McFadden

Liliane LeBlanc croit que l’obtention de la certification Pavillon Bleu, le 17 juin dernier, contribue au succès de la plage de l’Aboiteau.

L’Aboiteau est la première plage d’eau salée au Canada portant la certification internationale Pavillon Bleu, qui indique qu’elle est sécuritaire et que la qualité de ses eaux est à la hauteur de normes sévères.

Cap-Pelé a dû améliorer ses infrastructures, ses services, et surveiller la qualité des eaux de la plage pour obtenir la certification, explique Mme LeBlanc. On a construit une rampe pour améliorer l’accessibilité à la plage, précise-t-elle. Cap-Pelé promeut sa plage dans des salons touristiques chaque hiver.

Des familles apprécient la qualité des eaux de l'Aboiteau

Quant à la surveillance de la qualité des eaux, des échantillons sont prélevés chaque semaine et analysés à Fredericton. Les résultats sont excellents et constants depuis le début des tests en 2016, explique Liliane LeBlanc, et il n’a jamais fallu fermer la plage.

Donna Elson, résidente de Riverview, fréquente la plage de l’Aboiteau depuis plusieurs années. La qualité des eaux est très importante, explique-t-elle, et elle fait confiance à la plage de l’Aboiteau.

Tia Richard, résidente de Sackville, se baigne aussi à Cap-Pelé à cause de la qualité des eaux. Sa famille avait l’habitude d’aller à Shediac, explique Mme Richard, mais quand la plage Parlee a été fermée la famille a commencé à aller à Cap-Pelé. Elle dit qu’elle ne laisserait pas ses enfants aller à une plage où ils ne pourraient se baigner.

La baignade n'a jamais été interdite à la plage de l'Aboiteau, contrairement à la plage Parlee qui connaît par moments des problèmes de qualité des eaux. Photo : CBC/Maeve McFadden

La plage de l’Aboiteau compte plus d’employés pour desservir une plus grande clientèle, affirme Liliane LeBlanc. Le restaurant est très occupé, mais le personnel a l’habitude d’accueillir les visiteurs, souligne-t-elle.