Le geste survient en plein cœur d'un bras de fer économique avec la Chine, que le président accuse depuis des mois de pratiques « déloyales ».

Il s'agit aussi d'un deuxième coup de semonce dans cet épineux dossier, après une première annonce, le 10 juillet, concernant de futurs droits de 10 % accolés à ces mêmes 200 milliards en marchandises.

Washington taxe déjà quelque 34 milliards de dollars en importations chinoises à hauteur de 25 %. D'autres tarifs, cette fois imposés à une tranche supplémentaire de 16 milliards, pourraient entrer en vigueur dès cette semaine.

Et pendant que la Maison-Blanche laisse entendre que les éventuels tarifs sur les 200 milliards en importations supplémentaires seront majorés de plus du double, des représentants du secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin et du vice-premier ministre chinois Liu He ont des conversations privées pour tenter de trouver une porte de sortie à la guerre commerciale et relancer les négociations, mentionne Bloomberg, qui cite deux personnes au fait du dossier.



Les derniers échanges entre les deux pays remontent à près de deux mois.

En 2017, les États-Unis ont accusé un déficit commercial de 376 milliards de dollars avec la Chine.

Outre ce déficit commercial, Washington reproche à Pékin le transfert de technologies américaines imposé lorsque les entreprises américaines constituent des coentreprises avec les Chinois pour faire affaire sur le marché chinois.