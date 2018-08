Le quotidien des parents d'enfants atteints de cancer n'est pas de tout repos. Entre les tests médicaux, les traitements et les chirurgies, les familles peinent à prendre du temps de qualité ensemble. Pour leur donner un répit, Leucan organise depuis plus de 30 ans un camp d'été. Plus de 60 jeunes malades séjournent cette semaine avec leur père, leur mère, leurs frères et soeurs au centre de plein air Le Saisonnier, à Lac-Beauport. Fanny Samson s'est rendue sur place.