Cette forte demande répondait à une vague de chaleur. Les ventilateurs et les climatiseurs ont ainsi été largement utilisés et les réfrigérateurs ont consommé plus d'électricité pour maintenir leur température.

Le précédent record estival datait du 28 août 2017 avec plus de 7500 mégawatts consommés.

Selon BC Hydro, l’utilisation des climatiseurs a plus que triplé depuis 2001 et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre puisque le quart des Britanno-Colombiens envisagent d’acheter un tel appareil cet été.

Le 3 janvier 2017, BC Hydro a enregistré la consommation d'énergie la plus élevée, soit 10 194 mégawatts.