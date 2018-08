Le nerprun a été introduit d'Asie à partir des années 50 pour être naturalisé et vendu en pépinière. L'arbuste, qui peut atteindre les 10 m de hauteur, a ensuite gagné les milieux sauvages.

Il inquiète plusieurs groupes environnementaux, puisqu'il nuit à l'intégrité écologique et peut occasionner une perte de la biodiversité.

Ça fait de 500 à 5000 graines par plant. Et les graines restent vivantes dans le sol pendant au moins cinq ans. Diane Paré, vice-présidente de l'Association pour l'environnement du quartier de Limbour

C'est pour éviter ce phénomène que la dizaine de bénévoles du groupe de conservation de Nature Canada se sont rendus à la Réserve naturelle de l'Alvar-d'Aylmer, à l'est de l'intersection du chemin Pink et de la rue Perry.

On veut mobiliser des bénévoles pour faire la gestion du nerprun , explique une responsable de Conservation Nature Canada, Milaine Saumure, qui est derrière cette initiative. On va couper la partie végétative du plant, mais aussi arracher le système racinaire le plus possible pour éviter la régénération.

Une branche de nerprun cathartique (archives) Photo : La Presse canadienne/Conservation de la nature Canada

Dans le secteur de Hull , des résidents sont eux aussi préoccupés par la prolifération du nerprun. Au parc René-Lévesque du quartier de Limbour, des nerpruns recouvrent l'espace entre le ruisseau, les structures de jeux et l'orée de la forêt.

Ça n'a aucune valeur. Les chevreuils ne mangent pas de ça, parce que les fruits sont toxiques et il n'y a quelques espèces d'oiseaux qui en mangent , souligne la vice-présidente de l'Association pour l'environnement du quartier de Limbour (APEL), Diane Paré.

Pas de danger pour la santé humaine, rappelle la Ville

La Ville de Gatineau finance l'initiative de l'APEL par l'entremise de son Fonds vert. En 2018, près de 10 000 $ ont ainsi été octroyés.

Le nerprun cathartique est présent à quelques endroits sur le territoire gatinois et la Ville en est consciente. Bianca Paquette, porte-parole de la Ville de Gatineau

Une porte-parole de la municipalité, Bianca Paquette, précise que le contrôle [de nerprun] ne figure pas parmi les priorités actuelles du Service de l'environnement, qui sont plutôt orientées vers la sécurisation des sites touchés par l'agrile du frêne ainsi que le reboisement de ces sites .

Gatineau encourage toutefois les citoyens à s'organiser pour contrôler le nerprun dans les grands milieux boisés et rappelle aux résidents que l'arbuste ne constitue aucun danger pour la santé des humains.

Avec les informations d'Alexandra Angers