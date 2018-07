La murale porte le titre de Nested (« niché »), en l’honneur des nombreuses espèces d’oiseaux qui peuplent les rives de la rivière Saskatchewan Sud.

La composition de la murale a été élaborée par l'artiste canadien Josh Jacobson. Photo : Radio-Canada

L’artiste saskatchewanais Josh Jacobson a travaillé sur le design de l’oeuvre. Passionné par l’art de rue, il croit que l'art public peut offrir un sentiment d'appartenance et une émotion artistique à tous les membres de la ville.

La murale a été dévoilée mardi matin. Photo : Radio-Canada

L’entreprise canadienne Mac’s/Circle K dit espérer que cette fresque apportera un sentiment de fierté et un esprit positif aux habitants du quartier. « Notre objectif premier est de sensibiliser les jeunes et la communauté à la différence entre grafittis et art de rue [à travers notre programme de murales] », a affirmé la compagnie par voie de communiqué.