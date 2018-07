Un texte de Marie-Audrey Houle

« Ce qui a le plus marqué les gens en juillet, c’est la chaleur et la vague d’humidité en début du mois », précise d’emblée Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada. Du 2 au 5 juillet, une première canicule s’est confirmée sur la Capitale-Nationale avec quatre journées consécutives à plus de 30°C, dont un sommet enregistré à 32,9°C (humidex 46).

« Normalement, il y a deux jours avec 30°C et plus à Québec. Ce mois-ci, il y en a eu huit. On peut parler d’un mois très chaud », ajoute-t-il. Avec autant de maximums élevés enregistrés au thermomètre, les températures ont dépassé sans surprise les normales de saison de deux degrés le jour et d’un degré la nuit.

Les soirées chaudes de juillet ont permis des baignades tardives. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Températures moyennes en juillet à la station Jean-Lesage : Température maximale moyenne vs normale 27,2°C / 25,0°C

Température minimale moyenne vs normale 14,4°C / 13,5°C

Soleil en vedette

Si le soleil a fait le bonheur des vacanciers, les agriculteurs auraient souhaité un meilleur équilibre avec davantage de pluie au programme.

À la station météo de l’aéroport Jean-Lesage, 100,6 mm de pluie ont été enregistrés comparativement à une normale de 121,4 mm pour Québec.

« On a connu quelques séquences de jours sans pluie, les sols se sont asséchés surtout avec la chaleur. La région de la Capitale-Nationale est grande, la Rive-Sud de Québec a reçu moins de précipitations, tout comme la Gaspésie, la Côte-Nord ou le sud de la province entre Montréal et Ottawa qui ont été des régions intensément sèches ce mois-ci », ajoute M. Legault.

L'arrosage des plantes extérieures était nécessaire en ce mois de juillet pour quiconque souhaitait garder son gazon vert et ses fleurs colorées. Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Un nuage en entonnoir a aussi été aperçu la semaine dernière dans la région de Portneuf sous les orages. « Aucune tornade confirmée, aucun dommage rapporté jusqu'à présent. Nous ne pouvons confirmer à l'analyse des photos reçues que la rotation s'étendait jusqu'au sol, alors nous ne pouvons confirmer le phénomène pour le moment », souligne le météorologue.

L’été loin d’être terminé

Un système en provenance du Midwest américain laissera des averses en matinée mercredi à Québec pour commencer le mois d’août sur une note un peu plus nuageuse.

Des accumulations de 5 à 10 mm de pluie ou plus compte tenu d’un risque d’orages sont prévues.

Les prévisions météorologiques pour les 5 prochains jours. Photo : Radio-Canada

Les conditions s’amélioreront dès jeudi après-midi pour renouer avec le beau temps pour le reste de cette deuxième semaine des vacances de la construction.

« De l’air plus chaud et humide viendra affecter la région de Québec cette fin de semaine et en début de semaine prochaine. Sans atteindre les niveaux du début juillet ni parler de canicule, on s’attend à des journées plus pesantes à l’extérieur et des nuits plus chaudes », conclut M. Legault.