Cette mesure annoncée lundi par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs s'applique aux saumons de 63 centimètres et plus pêchés d’ici la fin de la saison.

Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, les pêcheurs pourront maintenant conserver les grands géniteurs sur la rivière Matapédia.

Sur la Côte-Nord, l’annonce concerne les rivières du Gros Mécatina, du Vieux Fort, Napetipi et Saint-Paul.

Selon le gouvernement, cette décision s'appuie sur le Plan de gestion du saumon atlantique 2016-2026 qui détermine les modalités de pêche en fonction de l'état des populations.

« Puisque les grands saumons contribuent de façon très importante à la reproduction, le ministère en autorise la rétention uniquement dans les rivières à saumon qui surpassent leurs cibles de gestion », peut-on lire dans le communiqué gouvernemental.

La rivière Matapédia est très fréquentée par les pêcheurs de saumon Photo : Radio-Canada

Une décision qui surprend

Le guide de pêche sur la rivière Matapédia Guylain Raymond est étonné par la décision du ministère, particulièrement parce qu’elle survient en période de canicule.

Les saumons sont actuellement en mode survie, soutient M. Raymond, en raison du temps chaud et du bas niveau d’eau des rivières.

Guylain Raymond considère que les gestionnaires des rivières devraient avoir leur mot à dire, malgré le feu vert de Québec.

Est-ce que les gestionnaires des rivières auront le pouvoir d’arrêter la pêche pour protéger le saumon en cas de canicule? Guylain Raymond, guide de pêche au saumon

Le guide de pêche souhaite que les changements climatiques soient pris en compte dans la gestion des populations.

Le comportement des saumons est influencé par la température de l'eau Photo : Radio-Canada

Le guide de pêche admet tout de même que la décision du ministère est favorable à l'économie régionale puisque de nombreux commerçants gravitent autour de la pêche au saumon.

C’est une bonne décision à court terme, mais quels seront les impacts à moyen et long terme?, questionne Guylain Raymond. J’espère que les gens ne feront pas exprès de prendre leur grand saumon et qu’il y aura de la protection.

La rétention des grands saumons est aussi permise dans certaines autres rivières du Québec.