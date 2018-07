Lundi, Pfizer a avisé Santé Canada que les stocks d’auto-injecteurs seraient « très limités » au mois d’août, et que plusieurs pharmacies pourraient venir à en manquer au cours des prochains jours.

L’usine qui fournit Pfizer, située à Brentwood, dans le Missouri, aux États-Unis, connaît des retards, explique Vincent Lamoureux, directeur des affaires corporatives chez Pfizer.

C’est la troisième fois cette année que l’entreprise annonce une rupture de stock de ce médicament, qui est essentiel pour les personnes allergiques. En cas de réactions graves, elles doivent s’injecter la dose d’adrénaline que contient l’auto-injecteur et se diriger rapidement à l’urgence.

« La médication qui se trouve à l’intérieur du dispositif, ça va », explique Dominique Seigneur, de l’association Allergies Québec. « C’est tout le dispositif autour qui est assez complexe. Ça prend des audits et des validations. »

Au Canada, seule Pfizer produit des auto-injecteurs d’adrénaline. Deux autres entreprises ont déjà manufacturé ce type de produit, mais elles ont discontinué leur production depuis, indique Mme Seigneur. Aux États-Unis, plusieurs manufacturiers se partagent désormais le marché, indique-t-elle.

Que faire?

Les personnes allergiques qui ont besoin d’un EpiPen doivent rester vigilantes, mais ne pas se ruer dans les pharmacies, indique l’Ordre des pharmaciens.

« Nous allons d’abord assurer les patients qui ont besoin d’une nouvelle ordonnance », indique Patrick Boudreault, directeur des affaires internes et du soutien professionnel de l’Ordre. « Quelqu’un qui n’avait pas d’EpiPen, qui vient d’être diagnostiqué […], et qui a besoin du dispositif, ce sont les gens qu’on va prioriser. »

Les gens qui voudraient obtenir un deuxième ou un troisième EpiPen, par commodité, ce n’est peut-être pas dans les prochaines semaines qu’il serait temps de le faire. Patrick Boudreault, Ordre des pharmaciens du Québec

Il ne faut pas s’inquiéter outre mesure de la date de péremption, indique par ailleurs Dominique Seigneur, d’Allergies Québec.

« Ce qu’on dit aux patients qui ont un EpiPen qui [va] expirer au mois d’août, […] même si on est en septembre et que vous avez encore un peu de difficulté à vous approvisionner, gardez-le et utilisez-le comme s’il n’était pas périmé », dit Mme Seigneur.

Les pharmaciens et les hôpitaux conservent des doses pour les situations urgentes, ce qui peut être une solution. Toutefois, étant donné la nature grave des réactions allergiques, la dose doit être injectée le plus rapidement possible, indique Mme Seigneur, qui rappelle aux gens l’importance de le garder avec soi.