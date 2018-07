Un texte de Jean-Philippe Nadeau

L'établissement Caressant Care de Woodstock n'a pas rapporté au ministère que son ancienne infirmière Elizabeth Wettlaufer avait confessé le meurtre de sept de ses pensionnaires en octobre 2016. Sa direction a en fait a attendu deux jours avant de l'appeler à ce sujet, parce qu'il s'affairait à embaucher un avocat et un spécialiste en relations publiques pour l'aider à passer à travers la commotion que les aveux de la meurtrière allaient provoquer dans le public.

Les courriels du président de l'établissement de l'époque, Jim Lavelle, en font foi aujourd'hui devant la commission : il avouait candidement dans l'un de ces messages qu'il ne savait pas quoi faire lorsque les crimes de Wettlaufer ont été mis au jour.

Karen Simpson, ancienne responsable des inspections dans les centres de soins de longue durée de l'Ontario Photo : Enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée

Karen Simpson se souvient de son courriel et de son appel téléphonique qui a suivi dans la même journée. « Il m'a dit qu'il venait d'apprendre qu'Elizabeth Wettlaufer avait avoué à la police qu'elle avait tué des patients dont elle s'occupait, l'information la plus choquante qu'il ait jamais reçue dans sa carrière, mais qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire. »

Au lieu d'appeler immédiatement le ministère, M. Lavelle a contacté l'Association des centres de soins de longue durée de l'Ontario, qui regroupe la majorité des hospices de la province. Mme Simpson explique qu'elle a appris les confessions de la meurtrière de la responsable de l'Association, Candace Chartier. « J'ai dit à M. Lavelle qu'il aurait dû m'appeler immédiatement [quand la police l'avait contacté au sujet de la meurtrière]. »

Le courriel de Candace Chartier de l'Association des centres de soins de longue durée de l'Ontario Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Nadeau

Dans un courriel à Mme Simpson, Mme Chartier écrit notamment que « la nouvelle [l']a rendue littéralement malade et qu['elle] n'ose imaginer toute l'horreur [de cette confession]. »

L'ancienne directrice des soins infirmiers à Caressant Care, Helen Crombez, avait démissionné par la suite. Elle avait précisé à la barre des audiences plus tôt cet été qu'elle avait remis sa démission à la lumière des aveux d'Elizabeth Wettlaufer.

Mme Simpson affirme néanmoins que son ministère avait appris qu'elle avait toutefois été renvoyée. L'avocat de Caressant Care, David Golden, dit qu'il est peu important de savoir si elle a été remerciée de ses services ou si elle a démissionné.

L'ancienne directrice des soins infirmiers du centre Caressant Care témoigne à l'enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée. Photo : Enquête publique sur la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée/Diffusion en ligne

La commissaire Gillese, qui n'était pas d'accord avec l'objection de Me Golden, a autorisé l'avocat des familles des victimes à poursuivre son contre-interrogatoire à ce sujet.

Pour Me Alex Van Kralingen, ces démissions prouvent que tout n'allait pas rondement à Caressant Care. Il a donc demandé à Mme Simpson si les nombreux ratés qui ont été relevés dans l'inconduite professionnelle de Wettlaufer avaient échappé à la vigilance de son ministère.

L'avocat Alex Van Kralingen Photo : Radio-Canada

Dans ses réponses à la barre des témoins, Mme Simpson n'a jamais nommé personne en particulier en parlant de la direction de Caressant Care au sujet des nombreux impairs qu'elle a commis en omettant d'avertir le ministère des agissements d'Elizabeth Wettlaufer. « Les gestionnaires de Caressant Care n'ont pas compris leurs obligations de rapporter au ministère les erreurs commises par l'une de leurs employés. »

Le ministère considère d'ailleurs maintenant que le fait de ne rien rapporter d'anormal constitue une faute à haut risque de la part d'un centre de soins de longue durée. En aucun cas toutefois, Mme Simpson n'acquiescera en revanche aux prétentions de Me Van Kralingen selon lesquelles le système de santé a failli à sa tâche de protéger les victimes de la meurtrière.

Réplique des employeurs

Me Golden et l'avocate du foyer Meadow Park, Lisa Corrente, ont en outre laissé entendre dans leur contre-interrogatoire que la loi de 2010 est complexe et que les règlements, les directives et les protocoles du ministère sont nombreux, voire confus, pour être compris à la lettre par les centres de soins de longue durée.

Me Golden a par ailleurs ajouté que le ministère avait aussi une part de responsabilités dans la mesure où il a la prérogative de financer adéquatement les hospices de la province.

À ce sujet, l'avocate de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario, Kate Hughes, a fait dire à Mme Simpson que ses membres travaillaient dans des conditions difficiles et qu'elles sont soumises à un stress au quotidien. Mme Simpson a reconnu qu'elle était au courant des inquiétudes de l'Association et qu'il existait effectivement un problème de recrutement et de rétention d'infirmières dans la province.

À titre d'exemple, le foyer Caressant Care compte aujourd'hui 163 pensionnaires, mais seulement une infirmière et une infirmière praticienne sont de garde la nuit pour veiller sur l'ensemble des patients qui sont répartis dans deux ailes de l'établissement.

L'ex-infirmière a aussi travaillé dans ce centre Photo : Radio-Canada

Un rapport du vérificateur général de l'Ontario laissait entendre en 2010 que le ministère de la Santé passait trop de temps dans les centres de soins de longue durée qui affichaient de bonnes performances au sujet de la qualité de leurs soins, plutôt que dans ceux qui éprouvaient des problèmes dans ce domaine. « Il n'existe toutefois aucune étude qui montre que l'ajout d'infirmières dans un établissement de soins mène automatiquement à une réduction des erreurs dans l'administration des médicaments à des résidants », avait expliqué Mme Simpson.

Me David Golden a en outre rappelé plus d'une fois que le foyer de Woodstock ne faisait face à aucune accusation criminelle. Il a obtenu satisfaction lorsque la commissaire Gillese a refusé à l'avocate de l'Association des résidants des centres de longue durée de l'Ontario de questionner Mme Simpson au sujet d'une information potentiellement compromettante qui n'a pu être vérifiée.

L'ex-infirmière Elizabeth Wettlaufer est escortée à l'extérieur du palais de justice à Woodstock, après avoir reçu sa peine. Photo : La Presse canadienne/Dave Chidley

Me Suzan Fraser voulait savoir si la direction de Caressant Care avait délibérément modifié le système de gestion de ses médicaments lorsqu'elle a appris qu'Elizabeth Wettlaufer commettait de nombreuses erreurs dans l'administration des doses d'insuline à ses patients. « Cette commission d'enquête n'était pas un procès contre mon client », avait protesté M. Golden.

Elizabeth Wettlaufer a été condamnée l'an dernier à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué huit de ses patients et pour avoir attenté à la vie de six autres dans des résidences du sud-ouest de la province de 2007 à 2016.