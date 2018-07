Un texte de Thomas Deshaies

Le député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, s'est déplacé dans les MRC de la région pour en faire l'annonce.

Les montants alloués serviront à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises. Ces contributions leur permettront de continuer à se développer et à générer de la croissance économique et des emplois de qualité , a fait savoir M. Lauzon, par voie de communiqué.

Plusieurs emplois seront créés ou consolidés grâce aux investissements des entrepreneurs. Selon les données du gouvernement, 55 nouveaux emplois seraient ainsi créés dans la région.

Prêts octroyés à des entreprises de la région : MRC d'Abitibi-Ouest : 1,5 M$ à 6 entreprises

1,5 M$ à 6 entreprises MRC d'Abitibi : 2 M$ à 4 entreprises

2 M$ à 4 entreprises MRC de la Vallée-de-l'Or : 5 M$ à Uniboard

5 M$ à Uniboard MRC de Rouyn-Noranda : 750 000 $ à 4 entreprises

750 000 $ à 4 entreprises MRC de Témiscamingue : 1 M$ à 3 entreprises

Les prêts couvrent une partie des coûts nécessaires à la concrétisation des projets. À tire d'exemple, l'entreprise Roberge et Fils de La Sarre investira 1,1 million de dollars, dont 525 000 $ proviendront du prêt octroyé par l'organisme fédéral.

C'est pour un agrandissement de 6000 pieds carrés à l'usine, puis des ajouts de nouveaux équipements. Roberge et Fils faisait peinturer ses produits à l'extérieur et aujourd'hui on les peinture directement à La Sarre , explique le contrôleur pour Roberge et Fils, Yvan Verville.

Sortir de l'Abitibi-Témiscamingue

Le directeur général de La Fraisonnée, Sacha Boudreault, espère que cette contribution lui permettra d'offrir ses produits dans des grandes surfaces à travers le Canada et même à l'international.

Depuis un an, La Fraisonnée travaille sur un projet d'implantation de nouvelles normes de transformation alimentaire. Ces nouvelles normes sont des références dans l'industrie alimentaire qui vont nous permettre de développer de nouveaux marchés, tant au niveau national qu'international , explique M. Boudreault.

Plus de 10 millions de dollars ont été prêtés cette semaine à des entreprises de la région par Développement économique Canada.