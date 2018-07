Gaspé, par exemple, a connu cinq jours d'affilée de plus de 30 degrés Celsius.

Et comme de plus en plus de touristes choisissent leur destination vacances à la dernière minute selon la météo, la Gaspésie a la cote depuis le début du mois. L'achalandage s’est intensifié un peu partout sur le territoire.

La plage municipale de Haldimand devient rapidement un lieu incontournable. Photo : Radio-Canada

À Gaspé, la plage municipale de Haldimand devient rapidement un lieu incontournable. Léon Giffard, touriste de Québec, est enchanté de la météo et du paysage. C'est notre coin de pays qu'on aime le mieux en Gaspésie, estime-t-il. On est partis la semaine passée et on a eu du beau.

Gabriel Giguère de Québec se dit comblé par l’offre de pêche au saumon.

On a tout au Québec, alors pourquoi aller ailleurs? Gabriel Giguère, touriste de Québec

Pas des records de saison

Les plaisanciers s'en donnent à coeur joie dans la baie de Gaspé. Photo : Radio-Canada

Même si ces températures ne représentent pas des records de saison, elles ont été exceptionnelles, selon Environnement Canada. Le météorologue Simon Legault qualifie le mois de « très chaud ».

Un mois de juillet qui était très chaud, vraiment au-dessus des normales, trois degrés au-dessus de la normale et ça, à l'échelle d'un mois, c'est assez remarquable. Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada

Heureusement, cet épisode de chaleur n'a pas causé de problèmes de santé importants ou d'hospitalisations dans les centres d'hébergement pour personnes âgées de Gaspé.

Par ailleurs, certains commerces en profitent. Dans les dépanneurs par exemple, on ne finit plus de remplir les étalages de boissons désaltérantes.

Quant aux crèmeries, elles font des affaires d'or.

Avec les informations de Martin Toulgoat