Un texte de Jean-Philippe Martin

Daniel Blouin et l’ancien gardien Cédric Desjardins, coorganisateurs de l’événement, ont dévoilé mardi la composition des six équipes de dix joueurs qui s’affronteront du 10 au 12 août au Complexe sportif de Sainte-Foy.

Les spectateurs pourront entre autres voir à l’oeuvre Jonathan Marchessault (Vegas), Sean Couturier (Philadelphie), Jonathan Drouin (Montréal) et David Savard (Columbus).

Ce dernier vante la qualité et l'intensité du jeu lors du tournoi, ce qui l'amène à y revenir année après année.

David Savard participe au Boot Camp. Photo : Radio-Canada

« J’essaye de réserver cette fin de semaine là pour être ici chaque année, raconte David Savard. C’est une bonne fin de semaine d’entraînement qui t’aide à te remettre dans le "beat" de la compétition. Plus la fin de semaine avance, plus les gars veulent gagner ».

D’ailleurs, le défenseur tentera de soulever la Coupe Boot Camp pour une quatrième fois.

« Ce serait "le fun" de continuer sur cette lancée-là. Si seulement on pouvait faire ça à l’autre niveau aussi », lance-t-il en riant, faisant référence à son équipe de la LNH, les Blue Jackets de Columbus, qui n’ont jamais réussi à franchir la première ronde des séries d’après-saisons.

Un autographe de Yanni Gourde

Une des meilleures recrues de la LNH en 2017-2018, Yanni Gourde sera de retour pour une cinquième année au Boot Camp.

Fort d’une saison de 25 buts et 64 points, Gourde a fait son nom chez le Lightning de Tampa Bay et ailleurs dans la LHN.

Yanni Gourde participe au Boot Camp Photo : Radio-Canada

Le hockeyeur de 26 ans s’estime maintenant moins enclin à se faire demander s’il est Nikita Kucherov, son coéquipier-vedette chez le Lightning, comme c’était le cas l’an passé lors du Boot Camp.

Je répondais: « Non, malheureusement, je ne suis pas Nikita, je suis juste Yanni Gourde. Vous ne voulez probablement pas d’autographe de moi. Ce n’est pas grave, je ne vous en veux pas », raconte le sympathique attaquant originaire de Saint-Narcisse, dans la région de Lotbinière.

« Peut-être que les gens vont me reconnaître, peut-être. Mais en bout de ligne, c’est juste que les fans viennent nous voir et qu’on puisse redonner à la communauté ».

Allard contre Marchessault et cie

À sa troisième participation cette année, Frédéric Allard est un autre habitué du Boot Camp.

Le défenseur de 20 ans, qui a conclu la dernière saison avec les Admirals de Milwaukee de la Ligue américaine, grimpe lentement, mais sûrement, les échelons du système de développement des Prédateurs de Nashville.

Frédéric Allard participe au Boot Camp. Photo : Radio-Canada

Pour lui, le Boot Camp est une occasion unique de se mesurer à des joueurs qui évoluent présentement dans le grand circuit.

« Affronter des gars comme [Jonathan] Marchessault, Yanni Gourde et David Savard, ça ne m’est pas encore arrivé dans ma carrière, explique Allard. Jouer contre ces gars-là va me permettre de savoir où je suis rendu dans ma progression et d’arriver un peu plus prêt au camp d’entraînement. »