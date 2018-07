La capitale de la Nouvelle-Écosse veut interdire de fumer sur les terrains publics, c’est-à-dire les trottoirs, les rues, les parcs et les sentiers de la Municipalité régionale d’Halifax. La consommation de tabac, de cannabis, ainsi que le vapotage sera ainsi encadrée. Les contrevenants risqueront des amendes allant de 25 $ à 2000 $.

Au moins un millier d’aires désignées pour fumer

La Municipalité régionale d’Halifax est déjà prête à installer 1000 affiches identifiant les zones où les fumeurs pourront griller une cigarette. À quoi bon interdire de fumer sur l’espace public si c’est pour établir autant d’endroits où il est permis de fumer, se demande le conseiller municipal Sam Austin, qui n’est plus en faveur du règlement qu’il approuvait plus tôt ce mois-ci.

Le conseiller municipal et urbaniste Sam Austin représente Dartmouth Centre. Photo : Radio-Canada/CBC/Haydn Watters

M. Austin, conseiller de Dartmouth Centre, est l'un des 13 élus sur 16 qui avaient voté en faveur de cette idée, il y a deux semaines. Après des discussions avec des citoyens, il révise maintenant sa position.

Dans un texte publié sur son site Internet, le conseiller dit souhaiter ardemment la disparition du tabagisme, mais il note que de nombreux propriétaires d’édifices résidentiels interdisent déjà à leurs locataires de fumer. Si ces derniers ne peuvent plus le faire sur le trottoir, il devient impossible de fumer légalement si l’on n’est pas soi-même propriétaire.

De rendre une dépendance illégale n’est pas une bonne politique publique. Sam Austin, conseiller de Dartmouth Centre

La critique du conseiller Austin est similaire à l’un des arguments du YWCA Halifax, qui a joint sa voix à d’autres organismes, notamment l’Association canadienne des libertés civiles, qui craignent que l’interdiction de fumer en public ne devienne un autre outil de répression d’une population déjà stigmatisée.

Le plan d’Halifax nuira de manière disproportionnée aux Autochtones, aux Haligoniens d’origine africaine, aux personnes à faible revenu et aux sans-abris, croit le YWCA local.

Le règlement qui interdira de fumer dans la plupart des endroits publics à Halifax stigmatisera davantage les personnes défavorisées, redoute l'Association canadienne des libertés civiles. Photo : iStock/alblec

L’organisme relève qu’en 2013, les deux tiers des fumeurs néo-écossais avaient un revenu annuel inférieur à 29 000 $. Leur situation financière les contraint souvent à habiter un logement où fumer est interdit, faute de pouvoir se payer autre chose.

L’organisme indique aussi que selon une étude effectuée en 2012, 88 % des sans-abris d’Halifax fumaient la cigarette.

Miia Suokonautio, la directrice du YWCA Halifax, signale que les gens de la classe moyenne et les mieux nantis fument de moins en moins, mais que ce déclin du tabagisme n’est pas observé chez les plus pauvres. Qui plus est, les amendes qui s’accumulent seront un fardeau supplémentaire pour ces personnes.

Une microgestion de l’espace public

L’interdiction prévue de fumer à Halifax commence à ressembler au pire des deux mondes , écrit le conseiller Sam Austin. Il redoute une interdiction qui n’en sera pas vraiment une, qui va demander beaucoup de temps et d’énergie, et qui n’est tout simplement pas réaliste .

Le plan de la Municipalité en est un de microgestion de l’espace public , résume le conseiller, et il ne fait pas de sens.

Une scène qu'on ne verra bientôt plus à Halifax, où la cigarette sera interdite en public sauf aux endroits désignés. Photo : iStock/marlo74

En revanche M. Austin estime pertinentes les restrictions prévues sur la consommation de cannabis en public. Il croit que l’approche de la Ville à l’égard du cannabis doit être similaire à celle qui encadre la consommation d’alcool.

La Municipalité régionale d’Halifax vise le 1er octobre comme date d’entrée en vigueur de cette interdiction de fumer. Elle serait rendue possible par des modifications au règlement municipal N-300 sur les nuisances et au règlement P-600 sur le respect des parcs municipaux.

Le cannabis à usage récréatif deviendra légal partout au Canada le 17 octobre.